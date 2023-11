La compagnia Aeroitalia fa sapere in una nota che la rotta sarà ripristinata a far data dal 1° dicembre

ANCONA – Dal 1° dicembre sarà «ripristinata la rotta Ancona Barcellona». A renderlo noto con un comunicato stampa è Aeroitalia, la compagnia aerea che nei giorni scorsi aveva annunciato lo stop ai voli per Barcellona, Bucarest e Vienna dal 13 novembre, annunciando anche di voler sospendere dal 1° ottobre 2024 quelli per Roma, Milano e Napoli.

Il comunicato di Aeroitalia

Nella nota stampa di Aeroitalia si motiva la decisione con «lo sforzo di questi giorni prodotto dal management dell’aeroporto di Ancona» per cui il board della compagnia «con l’intento di venire incontro alle esigenze della clientela e del territorio ha deliberato di continuare ad operare la rotta Ancona Barcellona».

Aeroitalia precisa nel comunicato che «resta inteso che rimangono tali i diritti maturati verso ATIM» l’Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione «per via dell’accordo siglato in data 31/07/2023 e resta inoltre inteso che Aeroitalia provvederà nelle opportune sedi al riconoscimento di tali diritti e dei danni maturati e maturandi».