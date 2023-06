Ripristinata la balneazione tra Falconara e Ancona, ma meteo senza tregua: nuovi temporali e allerte

Il divieto era scattato la scorsa settimana, dopo le bombe d'acqua che avevano colpito diverse zone del territorio. Per sabato allerta meteo per temporali su costa ed entroterra di anconetano, maceratese, fermano e ascolano

ANCONA – Ripristinata la balneazione nel tratto costiero da Falconara Marittima al Cardeto di Ancona. Il divieto era scattato la scorsa settimana, dopo le bombe d’acqua che avevano colpito diverse zone del territorio. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale di Ancona questa mattina. Nel week end si potrà quindi tornare a fare i tuffi anche sotto le piscine del passetto, a Torrette e nel tratto di Falconara, visto che il mare è tornato pulito. Ma l’estate sembra non voler partire quest’anno.

Le condizioni meteo, infatti, restano instabili anche nel week end, e in particolare per la giornata di domani – sabato 10 giugno – sono previsti nuovi temporali anche di forte intensità, specie sulla fascia collinare della parte centro meridionale delle Marche. La Protezione civile regionale per la giornata di domani ha diramato una nuova allerta meteo con avviso di criticità gialla per temporali valido fino alle 24 di sabato.

Le aree interessate dall’allerta meteo sono 3, 4, 5 e 6, corrispondenti alla costa e all’entroterra anconetano e maceratese e alla costa e all’entroterra del fermano e dell’ascolano. «I temporali potrebbero assumere anche carattere intenso – spiega il meteorologo della Protezione civile delle Marche Marco Lazzeri – e potranno verificarsi sia nell’entroterra che sulla costa».

Allerte che ormai si susseguono una dietro l’altra, l’ultima giovedì. Meteo senza tregua. A determinare il quadro attuale è lo scorrimento di aria più fredda proveniente dalle regioni balcaniche che determinerà un peggioramento sulle Marche per la giornata di domani. Domenica e lunedì si potranno ancora verificare fenomeni di debole intensità.