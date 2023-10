Rimpasto giunta, Azione a gamba tesa. Fagioli: «Basta teatrino politico, Lega faccia chiarezza. Ai marchigiani servono stabilità e certezze»

ANCONA – «Basta con il teatrino politico a cui ci ha abituato la Lega nelle ultime settimane: le attività economiche e la sanità hanno assolutamente bisogno di rilancio. Si faccia chiarezza sul rimpasto della Giunta Regionale, perché i marchigiani hanno bisogno di stabilità e certezze». Ad intervenire a gamba tesa sulla ‘patata bollente’ del rimpasto è il coordinatore regionale di Azione, Tommaso Fagioli.

Tommaso Fagioli

Le prime ‘voci’ di un rimpasto avevano preso quota il 29 settembre scorso, dopo la visita del leader del Carroccio, Matteo Salvini, a Macerata, dove tra l’altro era stato anche annunciato l’ingresso di due nuovi consiglieri tra le schiere del partito: Luca Santarelli (eletto con Rinasci Marche e federato con Forza Italia) e poi Simona Lupini ex M5s, un ingresso tutt’ora sulla ‘carta’.

La Lega avrebbe messo in discussione i ‘suoi’ tre assessori, ovvero Filippo Saltamartini (Sanità e vice presidenza della Giunta), Andrea Maria Antonini (Sviluppo economico) e Chiara Biondi (Cultura).

Poi con una nota stampa a firma del capogruppo in Consiglio regionale, Renzo Marinelli pareva che la questione fosse definitivamente tramontata in quanto il partito aveva rinnovato la fiducia ai propri assessori, ma poche ore dopo una nuova nota stampa sembrava rimettere tutto nuovamente in discussione tanto che dichiarava la Lega Marche «si rimette totalmente alle decisioni della segreteria federale».

Le fibrillazioni restano e a traballare resta anche la poltrona dell’assessore Saltamartini per la quale si ventila la figura di un tecnico. «La storia del rimpasto – incalza Tommaso Fagioli – è diventata come una ‘soap opera’, peccato però che non diverte nessuno. La Lega chiarisca la situazione una volta per tutte, perché la sanità e l’economia marchigiana hanno bisogno di essere governate vista la complessa fase che stiamo attraversando».

L’appello del coordinatore di Azione è quello al «senso di responsabilità anche all’interno del Consiglio Regionale». Fagioli dice «basta giochi politici sono durati anche troppo e ai marchigiani non interessano. Hanno invece bisogno che vengano affrontati i nodi della sanità, come le liste d’attesa, e che si rilanci l’economia».