Marche, malati oncologici: tornano i rimborsi e si allargano alle spese per il supporto psicologico

La Regione approva la proposta di legge per il contributo ai costi di spostamento (anche per l'accompagnatore) e per le terapie psicologiche sostenute da persone affette da cancro

ANCONA – Via libera al rimborso delle spese sostenute dai malati oncologici. La Commissione Sanità regionale ha approvato proprio oggi la proposta di legge per il riconoscimento del contributo per le terapie psicologiche e per lo spostamento, inclusi vitto e alloggio, sostenuti dalle persone affette da patologie oncologiche.

A passare in commissione è stato il testo unificato, frutto della sintesi della proposta di legge a firma del gruppo consiliare della Lega e di quella avanzata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

La proposta di legge prevede l’erogazione dei rimborsi spese sulla base dell’Isee, sia per le prestazioni ricevute nelle Marche, sia per quelle sostenute fuori regione, incluso anche l’eventuale accompagnatore, sempre che la sua presenza sia attestata come necessaria dal medico.

Il tetto il spesa massimo è di 1.000 euro, con fasce d’Isee che saranno individuate dalla Giunta. Il documento ora passerà al vaglio della prima Commissione Bilancio per il parere sulla spesa ed «entro due-tre settimane approderà in Aula», in Consiglio regionale, per l’approvazione definitiva spiega Elena Leonardi, presidente della Commissione Sanità regionale.

Ad essere rimborsate saranno anche le spese per le prestazioni di supporto psicologico all’intero nucleo familiare, legate alla patologia oncologica, eseguite all’interno dei confini regionali, mentre gli spostamenti saranno rimborsati anche fuori regione, incluso vitto e alloggio.

Le spese di viaggio rimborsate sono quelle dal luogo di residenza a quello di cura presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per trattamenti di radioterapia e di chemioterapia, interventi di chirurgia oncologica, anche ricostruttiva e conservativa, esami diagnostici e di laboratorio, interventi di riabilitazione e di fisioterapia, cure e controlli in generale. La copertura finanziaria prevista dalla Commissione ammonta a 6,7 milioni di euro in tre anni: 1.885.000 euro per il 2021 e 2.450.000 euro per il 2022 e per il 2023.

Elena Leonardi

La presidente della Commissione Sanità regionale, Elena Leonardi (FdI), sottolinea che si tratta di un provvedimento chiesto a gran voce dalle associazioni di malati oncologici, e di «una legge di civiltà, fortemente voluta dall’amministrazione regionale». Un provvedimento che «rappresenta un sostegno importante per le persone che si trovano in condizione di fragilità psicofisica e spesso, purtroppo, anche economica».

Elena Leonardi ricorda che la scorsa legislatura aveva abrogato la legge del 1998 che concedeva un rimborso spese per gli spostamenti degli oncologici, sostituendo con una delibera di Giunta che «restringeva molto il plafond di spesa».

Simona Lupini

Se la delibera di Giunta Ceriscioli concedeva non più 450.000 euro di rimborso, «noi abbiamo allargato inserendo le spese per supporto psicologico» e mettendo maggiori risorse, 2.450.000 per ogni anno. Inoltre la delibera della passata Giunta aveva ristretto i criteri di accesso a questo contributo, ricorda Leonardi, creando anche «differenti approcci nelle diverse Aree Vaste. Era necessario uniformare la trattazione di questo importante tema».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla vicepresidente della Commissione Simona Lupini (M5s) che parla di un «segnale significativo di attenzione della Commissione alla salute mentale integrata con i bisogni sanitari della popolazione marchigiana» e di un provvedimento «risultato di un proficuo dibattito e della reale volontà di accogliere il contributo di tutte le parti».