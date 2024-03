Ricostruzione, Santarelli di Cgil: «Subito il badge di cantiere per i lavoratori»

La richiesta arriva dal segretario generale della Cgil Marche Giuseppe Santarelli, in occasione di un convegno sul tema

ANCONA – «Nei prossimi mesi, si entrerà nella fase significativa della ricostruzione del sisma: per questo occorre mettere a punto alcune questioni. Anzitutto, la richiesta, già avanzata al commissario Castelli, di attivare, dopo la sperimentazione, il badge di cantiere per tutti i lavoratori. Bisogna farlo subito». La richiesta arriva dal segretario generale della Cgil Marche Giuseppe Santarelli, in occasione del convegno “La ricostruzione post-terremoto: cosa è stato fatto, cosa si deve fare e cosa si può fare”, che si è svolto ieri ad Ancona.

«Si stima l’apertura di migliaia di cantieri che si aggiungono alle opere già attive – ha aggiunto – . Ci saranno dunque tante risorse a disposizione e sarà inevitabile anche l’interesse della criminalità. Ecco perché è necessario rafforzare i controlli e la prevenzione anche sul fronte della sicurezza sul lavoro. E’ importante attivare i tavoli provinciali della legalità presenti in ogni Prefettura dell’area del sisma 2016 per applicare in modo corretto i contratti di lavoro dell’edilizia».

Con la fine del super bonus, per Santarelli, «arriveranno molte aziende anche da fuori regione, alcune con scarsa esperienza in tema di ricostruzione post-sisma». Inoltre si legge nella nota stampa «in questi ultimi mesi, è stato notato un aumento dei subappaltatori che, come i fatti recenti di Firenze hanno dimostrato, significa aumento di illegalità e sfruttamento. Da tempo, infine, abbiamo chiesto di riattivare i Tavoli provinciali sui flussi di manodopera provinciali, il rispetto dell’obbligo di consegnare i settimanali di cantiere a Prefetture e casse edili».