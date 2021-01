Riapertura superiori al 50%, Acquaroli firma l’ordinanza: «La percentuale sia calcolata sugli alunni delle classi»

Il governatore ha siglato poco fa l'ordinanza che dà il via al ritorno in presenza degli studenti marchigiani delle superiori nella formula al 50%. Revocato il provvedimento del 5 gennaio scorso che faceva slittare la ripresa a febbraio

ANCONA – «Ho appena firmato l’ordinanza che anticipa al 25 gennaio il ritorno in classe delle scuole superiori in presenza al 50%, con la raccomandazione che questa percentuale sia calcolata in base al numero degli alunni delle singole classi e non soltanto dell’intero istituto scolastico».

È l’annuncio del governatore Francesco Acquaroli sulla sua pagina Facebook. Dopo il tavolo di confronto con il mondo della scuola, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, come anticipato dall’assessore all’Istruzione Giorgia Latini, da lunedì gli studenti marchigiani delle scuole superiori potranno riprendere le lezioni in presenza al 50%.

Il presidente della Regione Marche ha revocato l’ordinanza del 5 gennaio scorso che prolungava la didattica a distanza al 100% alle superiori e ne ha siglata una nuova per la riapertura. Nel provvedimento Acquaroli ribadisce il divieto di assembramento alla fermata dei bus e in prossimità degli istituti scolastici, inoltre rimarca che per tutti gli studenti restano in presenza le attività di laboratorio e le lezioni degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali.