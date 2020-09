Regionali, nuova pioggia di big nelle Marche: da Bonetti a Di Maio, da Buffagni a Salvini

ANCONA – Le Marche sono ancora meta dei big della politica in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Domani, venerdì 11 settembre, intorno alle 12 arriverà ad Ancona la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti per una visita istituzionale al Centro Papa Giovanni XXIII, dove incontrerà il Forum delle Associazioni Familiari e le comunità, e dove si fermerà anche a pranzo con i ragazzi del progetto educativo ristorazione solidale.

Nel pomeriggio nelle Marche farà tappa anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio che alle 16,30 sarà a San Benedetto del Tronto in Viale Buozzi. Insieme a lui ci saranno anche la vice presidente del Senato Paola Taverna, il vice ministro Gian Carlo Cancellieri, il senatore Giorgio Fede, il deputato Roberto Cataldi e il candidato governatore Gian Mario Mercorelli. Alle 19,30 Di Maio farà tappa anche a Macerata in piazza Mazzini.

Per il Movimento 5 Stelle domani 11 settembre arriverà anche l’europarlamentare Fabio Massimo Castaldo: alle 17 farà tappa a Macerata per un convegno sui fondi europei insieme all’europarlamentare Rondinelli e al candidato governatore Gian Mario Mercorelli. Alle 19 sarà anche lui a in piazza Mazzini a Macerata con Di Maio, Cancelleri e Taverna per sostenere il SI al referendum e per lanciare la volata di Mercorelli oltre che del candidato sindaco del M5S a Macerata Roberto Cherubini. Alle 21 chiusura con Di Maio a Lido di Fermo per sostenere anche la candidatura del candidato sindaco del M5S di Fermo Stefano Fortuna.

Per il Pd domani 11 settembre arriverà la vice ministra all’Istruzione Anna Ascani che inizierà il suo tour nelle Marche, a sostegno del candidato governatore di centrosinistra Maurizio Mangialardi , partendo da Pesaro dove arriverà alle 10 in via Lamarmora per un incontro con il sindaco Matteo Ricci, alle 12 sarà ad Ancona per una visita alla scuola Socciarelli con la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, per poi proseguire alla volta di Macerata per una conferenza stampa in corso Cairoli alle 15 e approdare poi a Porto Sant’Elpidio alle 16,30 alla scuola media Marconi.

Luigi Di Maio

Castaldo proseguirà il tour nelle Marche anche sabato 12: alle 10 sarà ad Urbino per un incontro con i cittadini, alle 12 a Vallefoglia per il SI al referendum più buffet in piazza della Repubblica, a sostegno del candidato governatore Gian Mario Mercorelli. Alle 15/15:30 a Fano per la conferenza stampa su “Recovery plan: opportunità di sviluppo economico per la Regione Marche”. Poi tappa ad Ancona alle 17 al Passetto per un incontro con i cittadini e la stampa. Alle 21,30 a Senigallia per un comizio a sostegno della campagna elettorale di Gian Mario Mercorelli.

Domenica 13 sarà anche a San Severino Marche alle 10 per incontrare i cittadini, alle 12,30 a Visso e alle 16 a Porto Sant’Elpidio per una conferenza sui fondi europei e a sostegno del candidato sindaco Stefano Fortuna. Alle 19,30 tappa a Montappone con la senatrice Mirella Emiliozzi per un incontro con piccoli e medi imprenditori sul patto per l’export.

Sabato 12 alle 18,30 al Grand Hotel Passetto ad Ancona arriverà invece la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato, per un incontro con Confabitare. Forza Italia sostiene il candidato governatore di centrodestra Francesco Acquaroli, ma la visita della Bernini è anche per il candidato di Fi Daniele Silvetti.

Lunedì 14 settembre nuova tappa del leader della Lega Matteo Salvini nelle Marche questa volta a Jesi dove arriverà alle 16,45 in piazza della Repubblica.

Matteo Salvini

Lunedì 14 tappa anche del vice ministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni (M5s) che alle 10 sarà a Pesaro, mentre dalle 13,30 alle 17,30 sarà a Civitanova Marche per una visita ad alcune aziende insieme al candidato Gian Mario Mercorelli. Dalle 17,30 alle 19,30 evento pubblico in piazza.