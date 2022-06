Referendum flop, quorum non raggiunto: nelle Marche affluenza al 20%. In calo i votanti per le comunali

In calo i votanti per le comunali: a livello nazionale l'affluenza alle urne alla chiusura dei seggi si attesta al 60,12%. Alle 14 lo spoglio nei 17 comuni dove si rinnovano sindaci e consigli

ANCONA – Il referendum sulla giustizia non raggiuge il quorum. In Italia la partecipazione al voto per i 5 quesiti sulla giustizia si ferma al 20,95% (7.903 su 7.903 comuni) alle 23, orario di chiusura dei seggi, nelle Marche l’affluenza è lievemente inferiore rispetto al dato medio nazionale e si ferma al 20,72% (225 su 225 comuni). Sono i dati definitivi del Viminale.

Per quanto riguarda invece le comunali a livello nazionale l’affluenza alle urne alla chiusura dei seggi si attesta al 60,12% mentre nelle Marche è al 55,09% in calo rispetto alle precedenti consultazioni elettorali quando era stata del 59,67%.

Nel dettagli per il quesito 1 del referendum (Incandidabilità dopo condanna) l’affluenza nelle Marche è stata del 20.72% (225 su 225 comuni), per il quesito 2 (Limitazione misure cautelari) è del 20,71% (225 su 225 comuni), per il quesito 3 (Separazione funzioni dei magistrati) è del 20,72% (225 su 225 comuni), per il quesito 4 (Membri laici consigli giudiziari) è del 20,71% (225 su 225 comuni) e infine per il quesito 5 (Elezioni componenti togati Csm) è del 20,71% (225 su 225 comuni). Alle 14 il via allo spoglio per le comunali nei 17 comuni dove si rinnovano sindaci e consigli comunali.