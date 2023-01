Redditi: alla Camera tra i marchigiani Carloni e Albano i più nababbi, Manzi e Curti i più poveri

La classifica non è esaustiva in quanto mancano all'appello la dichiarazione patrimoniale dei deputati Baldelli e Latini. Il leghista fanese vanta un imponibile di 162.208 euro, mentre la dem maceratese dichiara 30.296 euro

ANCONA – Con un reddito imponibile di 162.208 euro è il leghista Mirco Carloni il deputato marchigiano sul podio per la dichiarazione fiscale più alta, mentre il deputato con il reddito imponibile più basso è la dem maceratese Irene Marzi che ha una dichiarazione di 30.296 euro.

Va subito precisato che la classifica dei nababbi non può dirsi esaustiva in quanto mancano all’appello la dichiarazione patrimoniale del deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli e quella della leghista fabrianese (ascolana di adozione) Giorgia Latini. Ma proseguiamo alla scoperta dei ricconi di casa nostra guardando ai dati diffusi sul sito della Camera (per chi vuole sbirciare direttamente questo è il link).

Lucia Albano Riccardo Augusto Marchetti Giorgio Fede Francesco Battistoni Augusto Curti Stefano Benvenuti Gostoli Irene Manzi Giorgia Latini Antonio Baldelli Mirco Carloni

Tra i più benestanti dopo il fanese Carloni c’è la deputata di Fratelli d’Italia Lucia Albano (San Benedetto del Tronto) che vanta un reddito imponibile di 122.256 euro. Scorrendo la classifica dei più ricchi, a fare compagnia all’Albano c’è il suo concittadino Giorgio Fede (San Benedetto del Tronto), deputato del Movimento 5 Stelle che ha una dichiarazione fiscale di 111.937 euro.

Subito dietro Fede, con un imponibile di 105.616 euro c’è il deputato leghista Riccardo Augusto Marchetti, umbro ma eletto nelle Marche dove ricopre anche il ruolo di commissario regionale del partito, mentre a stretta distanza dal leghista c’è il collega di maggioranza Francesco Battistoni anche lui non marchigiano (Lazio) ma eletto nel collegio delle Marche dove è commissario regionale di Forza Italia: la dichiarazione fiscale del forzista ammonta a 101.690 euro.

Netto lo stacco tra Battistoni e il deputato anconetano di Fratelli d’Italia Stefano Benvenuti Gostoli che ha un reddito imponibile di 56.505 euro. Il deputato ascolano del Pd Augusto Curti ha dichiarato invece 41.829 euro.