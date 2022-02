Ancona, rapina aggravata: la polizia rintraccia e arresta i due esecutori, entrambi minorenni

ANCONA – Gli agenti della Squadra Mobile di Ancona hanno eseguito la misura cautelare del collocamento in Istituto Penitenziario Minorile (Bologna), nei confronti di due indagati per rapina aggravata, entrambi minorenni all’epoca dei fatti. Un provvedimento eseguito su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per Minorenni di Ancona.

L’attività investigativa diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, aveva preso avvio in seguito ad una rapina commessa ad Ancona il 30 novembre 2021 in Largo Donatori di Sangue.

Una studentessa che percorreva a piedi una scalinata, era stata avvicinata dai due giovani che dopo averle messo le mani davanti agli occhi l’avevano scaraventata a terra per impossessarsi del suo telefono, un IPhone. I due si erano dati alla fuga lasciando la vittima in uno stato di incapacità di agire.

Nel pomeriggio di ieri, i due indagati sono stati rintracciati dai poliziotti nelle loro abitazioni. Gli agenti li hanno arrestati e collocati presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Bologna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Questore di Ancona, Capocasa, ha così commentato: «L’efficace, puntuale coordinamento della Procura per i Minorenni di Ancona ha consentito di dare una risposta significativa ed esemplare a garanzia della sicurezza pubblica».

Da oltre tre mesi è in corso un presidio del territorio eseguito dalla Polizia di Stato di Ancona, con l’ausilio dei Reparti Prevenzione Crimine, su sollecitazione del Prefetto in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, recepita dal Questore di Ancona, che ha permesso di arginare e prevenire fenomeni di inciviltà e illiceità e degrado, restituendo tranquillità agli esercenti e ai cittadini.

Dall’inizio dei controlli si sono registrati pochi episodi di rilevanza criminale, fa sapere la Questura di Ancona, spiegando che i responsabili, grazie alla sinergia operativa tra le forze dell’ordine ad al coordinamento direttivo dell’Autorità Giudiziaria, sono state individuate e colpite da misure giudiziarie e di prevenzione.

Nel corso dei controlli eseguiti nel capoluogo, dall’ultimo trimestre 2021 ad oggi sono stati emessi 85 Fogli di Via Obbligatori; 45 Daspo Urbani e 38 Avvisi Orali.