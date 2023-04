Ancona, Raoul Bova oggi a Portonovo. Ieri bagno di folla al Passetto

ANCONA – Bagno di folla, ieri 11 aprile, per l’attore Raoul Bova. Il regista ed ex nuotatore romano è ad Ancona per girare le scene della serie tv ˈI magnifici cinqueˈ, prodotta dalla Lux Vide.

Bova è arrivato ad Ancona, in zona Passetto, a bordo di un suv guidato dal suo assistente. Ad attenderlo, moltissimi fan col cellulare in mano in cerca di un selfie. Appena arrivato, si è concesso a battute e autografi, per poi avvicinarsi alla pineta e scendere nella baia.

Qui, sul molo dove iniziano le grotte, sono state girate le prime scene anconetane. Il tempo non era dei migliori, ma tant’è. Diversi i camion della produzione che hanno stazionato in piazza IV Novembre, appositamente interdetta per il set cinematografico.

Per le comparse, si sono candidati in 3mila e 500. Solo 300 le persone effettivamente scelte. Oggi (12 aprile), il set si è spostato a Portonovo, dove sono in corso le riprese, che dovrebbero toccare anche Numana.

Poi, l’attore – che interpreterebbe un preparatore atletico per ragazzi paraplegici – farà ritorno in centro, nei prossimi giorni, per gli altri ciack. Potrebbe essere coinvolto anche il Palaindoor di via della Montagnola.