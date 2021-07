Ancona, raffica di incidenti: 5 persone ferite, anche un bambino di 4 anni

Cinque persone sono rimaste ferite in tre diversi incidenti che si sono verificati tra la notte di ieri e la mattina di oggi. Tra i feriti anche un bambino di 4 anni portato a Torrette in codice di media gravità

ANCONA – Raffica di incidenti ad Ancona. Tra la notte di ieri e questa mattina – 31 luglio – 5 persone sono rimaste ferite in tre diversi incidenti, avvenuti tutti nel capoluogo.

In Piazza Kennedy intorno alle 23 di eri sera, un uomo di 48 anni a bordo di un monopattino si è scontrato contro una auto, riportando un politrauma in seguito alla caduta. Sul posto sono intervenute due Volanti della Questura di Ancona, mentre per soccorrere il ferito è intervenuta una ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasferito l’uomo al Pronto Soccorso di Torrette, in codice di media gravita.

Lungo la variante della Strada Statale 16, all’altezza dell’imbocco della galleria del Barcaglione, intorno alle 3 di mattina, tre persone sono rimaste ferite nello scontro fra due auto che si è verificato nei pressi del semaforo che regola il transito per i lavori. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Gialla di Ancona del 118 e l’auto medica. I feriti, una famiglia con un bambino di 4 anni, sono stati trasferiti in codice di media gravità all’ospedale di Torrette e al Salesi di Ancona.

Questa mattina intorno alle 8,30 in via Flaminia, all’altezza del supermercato Lidl, uno scooterista di 35 anni è rimasto ferito nello scontro con una auto, riportando un politrauma. Sul posto la Polizia Locale di Ancona per i rilievi di rito. A soccorrere il ferito la Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e l’automedica del 118.