Questura di Ancona, assegnati tre nuovi commissari

ANCONA – Tre nuovi commissari di polizia assegnati alla Questura di Ancona. Si tratta del commissario Sergio Cataldo che arriva dalla Sicilia, del commissario Daniela Iscaro che arriva dalla Campania e del commissario Chiara Ceccarelli che arriva dall’Umbria.

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, li ha ricevuti in mattinata. I tre commissari, che hanno da poco concluso il 111esimo corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia, sono stati assegnati alla Questura Dorica.

I nuovi funzionari saranno assegnati per i prossimi dieci mesi, fa sapere la Questura in una nota, agli Uffici per svolgere il tirocinio operativo a conclusione del quale saranno definitivamente assegnati al primo incarico. Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha rivolto loro i migliori auguri di benvenuto anche da parte di tutta la Polizia di Stato della provincia.