Ancona, provvedimento di espulsione per un 47enne marocchino

ANCONA – Nella giornata di oggi – 28 aprile – personale della Questura di Ancona ha proceduto all’accompagnamento in frontiera di un cittadino marocchino di 47 anni, in esecuzione ad un provvedimento di espulsione giudiziaria emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Ancona, in sostituzione alla pena detentiva in carcere.

Lo straniero era detenuto presso il carcere di Montacuto dove stava scontando una pena detentiva di 2 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di furto aggravato e violazione della legge sugli stupefacenti.

Inoltre, lo straniero risultava essere gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e per aver violato la legge sull’immigrazione. Il marocchino è stato scortato in aereo dal personale abilitato alle scorte internazionali, in servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona.