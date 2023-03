Più accessibilità ai test Hiv: siglato protocollo tra Opere Caritative Francescane, Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e Anlaids

ANCONA – «Arrivare a zero contagi Hiv puntando su una diagnosi il più precoce possibile, dare maggiore accessibilità oraria ai test e fornire gratuitamente la visita per la terapia pre esposizione». Luca Saracini, direttore generale delle Opere Caritative Francescane ODV, illustra così i capisaldi del protocollo d’intesa siglato con l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e Anlaids Marche APS.

Il protocollo prevede la possibilità per gli utenti del Check Point di Ancona, aperto ormai un anno fa dalle Opere Caritative Francescane per fornire test Hiv gratuiti ed anonimi, di accedere alla profilassi farmacologica pre-esposizione dell’infezione da Hiv (PrEP, HIV Pre-Exposure Prophylaxis), usufruendo della consulenza dei medici della Clinica di Immunologia dell’ospedale regionale di Torrette, diretta dal dottor Luca Butini (Centro Regionale Aids).

«Il nostro obiettivo – spiega Saracini – è agevolare il più possibile, anche con la telemedicina (per la prima visita della terapia pre esposizione e prescrizione del farmaco, ancora a pagamento), le persone a sottoporsi al test dell’Hiv, in modo che in caso di positività la terapia venga iniziata tempestivamente, in modo da evitare che l’infezione, non scoperta evolva in Aids. Grazie al protocollo gli esami di conferma all’ospedale regionale di Torrette sono gratuiti, così come la visita medica per la terapia pre esposizione, che viene somministrata a chi vuole avere un rapporto non protetto ed evitare di contrarre l’Hiv. C’è da dire che questa terapia protegge dal virus dell’Hiv, ma non da altre infezioni sessualmente trasmissibili».

Il Check Point di Ancona, struttura unica nelle Marche, in via delle Grazie 106, operativa da marzo dell’anno scorso, offre test rapidi gratuiti e anonimi per lo screening di Hiv, epatite c e sifilide. Le Opere Caritative Francescane hanno organizzato per questa sera – 31 marzo – e domani – 1° aprile – un evento benefico il cui ricavato andrà proprio a sostegno del Check Point di Ancona: si tratta di uno spettacolo ‘Stella in fuga’ che si tiene alle 20,30 nelle due date, al Teatro Sperimentale di Ancona.