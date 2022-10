Pronto soccorso Torrette, Contucci: «In aumento pazienti con problematiche psichiatriche»

ANCONA – Sono «in aumento» gli accessi di «pazienti con problematiche psichiatriche». Lo rende noto la dottoressa Susanna Contucci, responsabile del pronto soccorso dell’Azienda ospedaliero universitaria ospedale delle Marche. Contucci evidenzia anche che «non sono certo in riduzione gli accessi per abuso di alcool e sostanze stupefacenti: in genere sono giovani adulti, di età compresa tra 20 e 40 anni, mentre per abuso di alcool vediamo anche donne, con età più elevata, attorno ai 50 anni».

Mediamente sono 150-160 gli accessi giornalieri al pronto soccorso di Torrette, la gran parte sono «anziani e assistiti con problematiche croniche soprattutto cardiologiche, respiratorie, oncologiche». In crescita anche gli accessi di pazienti con «germi multiresistenti».

Per quanto riguarda il covid «i nuovi accessi di pazienti positivi al virus» si sono «assestati attorno a 4-5» al giorno. Dopo una fase di crescita registrata da fine settembre, «l’andamento sembra si stia stabilizzando, analogamente a quanto sta avvenendo a livello nazionale».

I nuovi positivi al Sars-Cov-2 che arrivano nella struttura emergenziale sono «prevalentemente ‘con’ Covid e non ‘per’ Covid». La maggiore circolazione del Covid registrata nelle settimane scorse, conclude, ha comportano l’incremento degli accessi «per lo più anziani o assistiti con condizioni di fragilità per plurimorbilita».