ANCONA – Stava giocando con i figlio presso il parco giochi delle piscine del Passetto ad Ancona, quando sopra un muretto ha notato un proiettile. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri. A fare il ritrovamento è stato un papà anconetano.

L’uomo, preoccupato del fatto che i bambini potessero farsi del male, ha chiesto l’intervento degli operatori di polizia. Gli agenti della Squadra Volante giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’oggetto, un proiettile calibro 9×21, posto sotto sequestro. La zona è stata perlustrata dai poliziotti che però non hanno rinvenuto altri oggetti pericolosi. Sono in corso indagini

Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Scrima per sedare una lite. Giunti sul posto hanno trovato una donna che dichiarava di esser stata aggredita in strada dal compagno.

Motivo del litigio, la gelosia dell’uomo, che aveva “sorpreso” la compagna a bere birra in compagnia di due amici. In preda all’ira, l’aggressione verbale da parte dell’uomo culminava con il danneggiamento di alcuni oggetti che si trovavano sul posto.

La donna, in stato di forte agitazione, rifiutava le cure dei sanitari e dichiarava di voler procedere per via legali contro il compagno, con cui conviveva da circa un anno. Gli operatori di polizia impedivano il degenerare della discussione, riportavano la calma tra i due, e procedevano ad informarli sulle loro facoltà di legge.

Un fatto inserito nella piattaforma Scudo, sistema informativo interforze che consente di monitorare in tempo reale le dinamiche dei fenomeni di violenza di genere disciplinati dal Codice Rosso.