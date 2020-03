Primo caso accertato di coronavirus in un neonato ricoverato al Salesi

È il primo bimbo contagiato da Covid-19 nelle Marche. Il piccolo si trova in isolamento in una stanza a pressione negativa allestita nella Rianimazione dell'ospedale pediatrico di Ancona. Le sue condizioni sono stabili

ANCONA – Primo caso di Coronavirus accertato in un neonato nelle Marche. Il piccolo di origine straniera (H.J.), era stato ricoverato venerdì in isolamento in una stanza a pressione negativa allestita nella Rianimazione Pediatrica del Salesi per sospetto coronavirus. Un sospetto che si è rivelato fondato dal momento che è stato confermato dal tampone nasale eseguito e analizzato dalla Virologia di Torrette nella giornata di ieri. Il piccolo è nato da pochi giorni e risiede con la famiglia ad Urbino.

Si tratta del primo caso nelle Marche di contagio in un neonato. Il piccolo, che è stato operato al tratto gastrointestinale, al momento è in condizioni stabili e sottoposto a monitoraggio.