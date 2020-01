Primi nati dell’anno, ad Ancona è fiocco rosa

ANCONA – Si chiama Celeste la prima nata del 2020 ad Ancona. La piccola, venuta alla luce alle 3,20 all’ospedale Salesi, pesa 3,5 chilogrammi. A festeggiarla i genitori, una coppia di italiani di Corropoli in provincia di Teramo. Felicissima mamma Claudia Capriotti che racconta di aver avuto «un parto bellissimo» sostenuta dall’affetto del marito Mirco Ragni.

La coppia del teramano che ha già un’altra bambina di 2 anni e mezzo nata anche lei al Salesi, ha scelto nuovamente l’ospedaletto dorico per far nascere la seconda figlia perché si era «trovata bene» ed è stata seguita durante la gravidanza da un ginecologo della struttura.

Più tardi alle 6,11 alla clinica di ginecologia è nato Sirajedinne, un maschietto di 3,102 grammi, figlio di una coppia di stranieri.

Come ogni anno l‘Unicef celebra i bambini nati il giorno di Capodanno, «un buon auspicio per la nascita dei bambini in tutto il mondo» spiega il presidente italiano, Francesco Samengo. Secondo le stime Unicef, nel primo scorcio del 2020 nasceranno 392.078 bambini nel mondo e 1.210 in Italia.

La metà di queste nascite avverrà fra India (67.385 nuovi nati), Cina (46.299), Nigeria (26.039), Pakistan (16.787), Indonesia (13.020), Stati Uniti (10.452), Repubblica Democratica del Congo (10.247) ed Etiopia (8.493).