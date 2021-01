Fiocco rosa al Salesi: alle 16,18 è nata Adele

ANCONA – Si è fatta attendere ma alla fine è arrivata la prima nata del 2021 all’ospedale Salesi di Ancona. Si tratta di una bambina, secondogenita di una famiglia residente nel capoluogo. Adele, questo è il nome scelto dai genitori della neonata venuta alla luce con parto spontaneo alle 16,18 di oggi (1 gennaio).

Peso alla nascita della piccola che non vedeva l’ora di uscire dal grembo materno per vedere il mondo, 3.2 chilogrammi. Mamma e figlia stanno bene, anche se a causa del covid, le visite di parenti e amici sono purtroppo azzerate.

Un segnale di speranza per il nuovo anno che si apre con la pandemia di covid-19 ancora in corso. I bambini nati nel 2021 arrivano in un mondo completamente diverso rispetto a quello che c’era solo un anno fa. Secondo il tradizionale report Unicef, il primo giorno dell’anno nasceranno nel mondo 371.504 bambini dei quali circa 1.163 in Italia. La stima per l’intero 2021 è di 140 milioni di nascite con una aspettativa di vita media intorno agli 84 anni.