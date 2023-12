Prezzi, ad Ancona -0,4% a novembre. Federconsumatori: «Affitti e mutui ancora non scendono»

ANCONA – Ad Ancona a novembre i prezzi segnano un calo del -0,4% in un mese, in flessione anche il tasso tendenziale annuo che passa da +0,9% a -0,2%. Nel capoluogo marchigiano l’indice dei prezzi al consumo, nel mese di novembre, ha fatto registrare una variazione mensile del -0,4 %.

Il calo dei prezzi più importante riguarda i trasporti che hanno fatto registrare una flessione del -1,9% e le comunicazioni con un -1,2%. In controtendenza invece i prodotti alimentari e le bevande analcoliche che hanno fatto registrare un aumento del +0,2%.

A scerere e anche la voce altri beni e servizi che ha segnato un +0,1%. I prodotti alimentari e le bevande analcoliche su base annua hanno fatto registrare una crescita sostanziosa (+5,8%), mentre i servizi ricettivi e di ristorazione un +4,0%, i trasporti un +2,6% e bevande alcoliche un +2,5%.

Serena Cesaro presidente provinciale Federconsumatori Ancona

I prezzi legati all’abitazione, all’acqua, all’energia elettrica e ai combustibili hanno fatto registrare un crollo con un -18,8%, in pratica insieme alle comunicazioni (-1,1%) sono le due uniche voci i cui prezzi hanno visto una flessione. «È evidente un calo dei prezzi dei carburanti – dice Serena Cesaro di Federconsumatori Ancona – che sono arrivati mediamente ad 1,70 euro, questo alleggerisce anche per le festività, anche se la 13esima per molte famiglie sarà destinata quasi tutta ai pagamenti. Bisogna vedere se questo trend continuerà così o se sarà di tendenza inversa».

L’associazione dei consumatori fa notare che «l’inflazione è scesa, ma ancora i prezzi degli affitti e dei mutui non scendono e le famiglie restano in difficoltà nel fronteggiare queste spese, visto che gli stipendi sono sempre gli stessi».