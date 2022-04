ANCONA – Siglato un protocollo d’intesa tra la Polizia Postale e delle Comunicazioni delle Marche e la Lega del Filo d’Oro onlus di Osimo, per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici e il danneggiamento dei sistemi informativi “sensibili”. Il documento è stato siglato il 28 aprile nella sede di Osimo.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni per le Marche e la Fondazione Lega del Filo d’Oro collaboreranno non solo nello scambio di informazioni, ma anche fornendo reciproche e tempestive segnalazioni allo scopo di affrontare situazioni di emergenza che possano creare minacce, vulnerabilità o incidenti in grado di danneggiare la regolarità dei servizi di telecomunicazione, o ancora organizzando momenti di formazione con l’obiettivo di migliorare gli strumenti di lotta ai crimini informatici.

La dottoressa Belardini, dirigente a scavalco del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni delle Marche evidenzia che «sempre più spesso società importanti cadono nella la rete dei cyber criminali e risulta difficile intervenire per tempo senza la necessaria e repentina diffusione di best practices che consentano, nell’ottica di valorizzazione del partenariato pubblico e privato, di porre la massima attenzione alla sicurezza informatica e alle difese digitali in continua espansione».

«Proprio per questo – aggiunge – siglare accordi come quello odierno deve essere di esempio e di valorizzazione per una stretta collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni, soprattutto quando in gioco è la tutela e la salvaguardia di dati sensibili riguardanti le categorie più deboli, bisognose di cure sanitarie ad hoc. La sensibilità necessaria nell’interscambio di preziose informazioni al riguardo non può non tener conto di un rafforzamento e di un potenziamento in materia di incident response e di regia di comando altamente specializzate».

Il presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro Rossano Bartoli spiega che l’impegno della Fondazione «è quello di collaborare con gli specialisti della Polizia Postale mettendo a fattor comune il know-how, l’esperienza e le logiche di protezione dati sperimentate a tutela dei nostri utenti e delle loro famiglie, del personale, dei volontari e di tutti i sostenitori. Difendere il patrimonio informativo dalle insidie del cybercrime – conclude – è una priorità e poter contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, grazie alla collaborazione con la Polizia Postale, per noi è un motivo di grande orgoglio».