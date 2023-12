Ancona, la presidente delle Patronesse contro il trasferimento del Salesi: «Qui c’è il mare per i bimbi»

All’inaugurazione della ˊCasa di accoglienza Anna Galvaniˊ, in via Podgora 4, ha detto di essere contraria al trasferimento del Salesi a Torrette

ANCONA – Il Salesi a Torrette? «Non ci voglio nemmeno pensare». Filomena Felcini Fiore, per tutti Milena, è la presidente delle Patronesse di Ancona. Da 39 anni, è al fianco dei più deboli, delle famiglie con bambini ricoverati e dell’ospedaletto pediatrico di via Corridoni, tanto da aver ricevuto, nel 2023, la più alta onorificenza cittadina, il Ciriachino d’oro (clicca qui per l’intervista).

Filomena Felcini Fiore (per tutti Milena) premiata dalla sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli

Qualche giorno fa, all’inaugurazione della ˊCasa di accoglienza Anna Galvaniˊ, in via Podgora 4, ha detto di essere contraria al trasferimento del Salesi a Torrette: la struttura ospedaliera d’avanguardia si trasferirà – secondo le previsioni – vicino al nosocomio regionale di Torrette.

Che ne sarà delle case di accoglienza e dei servizi che nel tempo sono stati pensati proprio a due passi dal Salesi, come la ˊCasa di accoglienzaˊ ristrutturata pochi giorni fa nel rione Adriatico? «Non ci voglio nemmeno pensare. Sono contraria al trasferimento del Salesi a Torrette», ha evidenziato Fiore davanti ai cronisti.

L’ospedale Salesi di Ancona

Interrogata sul perché, spiega: «Vuoi mettere il mare che si vede dal Salesi con quei due campi di Torrette? Guardate che la cura è anche una bella vista, non solo medicine e terapie». E questo lei lo sa bene. Sia le Patronesse sia la Fondazione Salesi si impegnano da sempre per migliorare le condizioni e il benessere dei piccoli ricoverati, non solo con le cure mediche tradizionali, ma anche con giochi e sorrisi.

«Questa è una mia opinione personale, la decisione spetta alla politica e ne sono consapevole – prosegue – Ma io avrei ristrutturato e rinnovato la struttura di via Corridoni senza trasferirla definitivamente a Torrette. È molto meglio aprire una finestra e respirare l’aria pulita, l’aria di mare».