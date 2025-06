Ancona, “Premio Donna Cultura 2025”: chi dice donna dice talento – VIDEO

ANCONA – Chi dice donna dice talento. È così che l’Associazione Donne e Cultura Marche intende valorizzare quelle personalità che si sono distinte nella professione, nel lavoro e soprattutto nella vita.

La cerimonia del “Premio Donna Cultura 2025”, ospitata ieri pomeriggio alla sede di Confindustria Ancona, ha visto la presenza dell’europarlamentare Carlo Ciccioli e dell’assessore regionale alla cultura e pari opportunità Chiara Biondi, oltre alla madrina del Premio, Paola Pierangeli Tittarelli.

«Questo è un premio molto forte dedicato soprattutto alle giovani generazioni – dice soddisfatta la presidente dell’associazione Donne e cultura, professoressa Graziella Vitali – il messaggio del premio è che prendano in mano la situazione e inizino a costruire». Sul ruolo fondamentale delle donne nella piccola e media impresa interviene anche il presidente di Confindustria Diego Mingarelli: «le imprenditrici oggi stanno guidando con successo le loro aziende con responsabilità, forza e determinazione», spiegando poi che Confindustria ha dato vita proprio a un gruppo operativo composto solo da imprenditrici che sono di esempio sia per le più giovani ma anche per i loro colleghi uomini. Tra i temi trattati, anche il passaggio generazionale, con processi che accompagnino in modo graduale questa delicata ma necessaria fase.

Tre le premiate di questa edizione: June Morosini, Armanda Moriconi e la giovane Gaia Paradisi. June Morosini, attualmente in pensione, è stata responsabile amministrativa e finanziaria del gruppo editoriale ELI-PiginiGroup. Maestro del Lavoro nel 2017, ha editato per molti anni riviste in lingua inglese per la casa editrice Eli, agevolando di fatto l’apprendimento della lingua straniera ai bambini e adolescenti. Il suo, da nonna di tre nipoti, madre e imprenditrice è certamente un punto di vista privilegiato. «Sicuramente per una formazione ai tempi passati era meglio – dice commossa ed emozionata – perché ti dovevi applicare di più e dovevi mettere tutte le tue capacità in opera, oggi sei molto facilitata (riferendosi ai social e alla tecnologia). Il progresso va avanti ma ai giovani d’oggi manca quella manovalanza che c’era 40 anni fa».

Direttrice generale della Italtorniti di Castelfidardo, azienda meccanica di precisione con 25 dipendenti, Armanda Moriconi è anche vicepresidente Confindustria Ancona con delega al lavoro, welfare e alla semplificazione. La sua parola d’ordine è “Passione” per il proprio lavoro e determinazione. «Il fatto che noi donne abbiamo più difficoltà nel mondo del lavoro, specie in certi settori che sono quasi esclusivamente maschili come quello in cui opero io, può essere vero, ma fino a un certo punto – spiega – noi donne dobbiamo essere più determinate e credere in noi stesse, e a quel a quel punto riusciamo ad arrivare ai nostri obiettivi».

Mentre Gaia Paradisi è una giovanissima imprenditrice jesina, 27 anni, già CEO della torneria Paradisi srl. È diventata amministratore delegato dell’azienda di famiglia, nata dal nonno Antonio nel 1957, per volontà della vita: il padre Sandro è scomparso improvvisamente a 60 anni, colto da malore mentre era in bici e lei ha dovuto portare avanti l’azienda, continuando a dare lavoro ai loro 45 dipendenti. Laureata in Ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, ha iniziato la sua esperienza in turno e oggi è leader tra i suoi dipendenti. Ha gli stessi occhi azzurri brillanti del papà e una grande determinazione. «Quello che stiamo cercando quello di fare io e la mia squadra – dice – è un cambio organizzativo rispetto a quello di mio padre; stiamo cercando di praticare una leadership un po’ più diffusa basata sulla fiducia e sul coinvolgimento e sulla corresponsabilità». Insomma, un lavoro in team che rende ogni dipendente più coinvolto nell’azienda e che tenga conto (questa la rivoluzione) dei tempi di vita e familiari, con una flessibilità maggiore rispetto al passato.

«Il premio donna e cultura che è creato da questa associazione fa un focus importante sul ruolo che le donne rivestono in vari settori, soprattutto nei settori imprenditoriali e credo che questi riconoscimenti siano importanti perché danno forza a noi donne di andare avanti e continuare il nostro percorso», conclude poi l’Assessore regionale alla cultura, istruzione e pari opportunità Chiara Biondi.