Portonovo, precipita parapendio: salvato un giovane fortunatamente rimasto appeso agli alberi

L'uomo, per cause da accertare, è finito su un albero nella boscaglia poco sotto la strada, rimanendo a penzoloni ad una altezza di circa tre metri

ANCONA – La Croce Gialla di Ancona e i vigili del fuoco di Ancona, con il nucleo speleo alpino fluviale, sono intervenuti a Portonovo per soccorrere un giovane in parapendio, rimasto intrappolato su una pianta dopo essere precipitato dal punto di lancio. Fortunatamente gli alberi ad alto fusto hanno attenuato la caduta lasciandolo appeso nel vuoto.

Da quanto si apprende l’uomo si era lanciato nei pressi della rotatoria che si trova all’imbocco della strada che scende verso la Baia quando, per cause da accertare, è finito su un albero nella boscaglia poco sotto la strada, rimanendo a penzoloni ad una altezza di circa tre metri. Dalle prime informazioni il giovane non sarebbe ferito gravemente. Sono in corso le operazioni di recupero dell’uomo.

Le operazioni di recupero sono state effettuate dalla sudra VVF sul posto utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).