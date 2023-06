Porto di Ancona, infortunio sul lavoro e due donne soccorse dalla Croce Gialla

L'infortunio in un cantiere navale dove un uomo si è lesionato una mano con uno strumento da taglio. Una 78enne soccorsa per una crisi respiratoria a bordo di un traghetto in partenza per la Grecia

ANCONA – Due malori e un infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri al porto di Ancona. Una ragazza originaria dell’Armenia, a bordo di una nave da crociera appena giunta al porto dorico, ha accusato un malore che ha richiesto l’intervento di una ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La giovane però si è ripresa rapidamente e ha rifiutato il trasporto in ospedale per accertamenti.

Nel tardo pomeriggio di ieri una donna di 78 anni ha accusato una crisi respiratoria poco dopo essersi imbarcata su un traghetto in partenza per la Grecia. La donna anche in questo caso è stata soccorsa da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

Un operaio di un cantiere navale in via Mattei, al porto di Ancona, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un infortunio sul lavoro. Da quanto si apprende l’uomo si sarebbe provocato accidentalmente una lesione da taglio ad una mano, riportando una emorragia. Sul posto la Croce Gialla di Ancona che ha trasferito l’operaio al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove ha avuto subito accesso alla sala emergenza.