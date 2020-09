Dal Popolo della Famiglia sostegno ai Civici per Acquaroli

ANCONA – La famiglia al centro dell’agenda politica, così come il rispetto della vita e dell’uomo. Sono questi i punti di incontro fra il Popolo della Famiglia e la lista Civitas-Civici per Acquaroli, che insieme a Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia- Civici per le Marche, Udc – Popolari Marche, Movimento per le Marche, sostiene la candidatura dell’aspirante governatore di centrodestra, Francesco Acquaroli. Il pacchetto di voti del Popolo della Famiglia, confluirà infatti in Civitas dopo l’intesa raggiunta prima a livello locale, per le elezioni amministrative di Macerata, allargata poi al perimetro regionale.

«Un traguardo importante che dimostra come, se si condividono gli stessi valori e si perseguono gli stessi obiettivi anche tra realtà politiche differenti tra loro (un partito e una lista civica) si possono trovare soluzioni realizzabili e si può lavorare insieme nella stessa direzione» spiegano in una nota congiunta Mirko De Carli, dirigente nazionale del Popolo della Famiglia, Fabio Sebastianelli, coordinatore regionale del Popolo della Famiglia e Debora Pantana dei Civici per Acquaroli per la provincia di Macerata.

In caso di elezione a consigliera regionale della Pantana, Civici e Popolo della Famiglia daranno vita ad un gruppo consiliare regionale comune, con l’obiettivo di puntare alla promozione e alla valorizzazione di tutto il territorio della Regione Marche. Fra le priorità, il sostegno ai disabili, alle famiglie disagiate e ai cittadini che vivono nelle zone terremotate e «che da quatto anni sono stati abbandonati. Infine lavoreremo affinché la sanità sia più equa possibile e tutti i cittadini possano contare, indistintamente, sul proprio diritto alla salute» concludono De Carli, Sebastianelli e Pantana.