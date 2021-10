Ponte di Ognissanti, entroterra e Spa le mete preferite nelle Marche

ANCONA – Sono 10,5 milioni gli italiani che approfitteranno del ponte di Ognissanti per mettersi in viaggio e il 90,5% di loro sceglierà l’Italia come meta. Sono i dati di Federalberghi. Il ponte del 1 novembre, quest’anno più lungo del solito, rappresenta un “termometro” importante di quello che potrà avvenire in vista delle aperture Natalizie, il momento più importante dal punto turistico dopo quello estivo.

Secondo Federalberghi a livello nazionale il giro d’affari legato al ponte di Ognissanti sarà di 3,16 miliardi con una spesa media pro-capite di 388 euro, sborsata tra trasporto, alloggio, cibo e divertimenti. trasporto, alloggio, cibo e divertimenti. Le spese di pernottamento incidono per il 22,2% sul budget dei vacanzieri, quelle di viaggio per il 19,1%, e quelle relative ai pasti per il 28,7%. Il capitolo più corposo, il 30,0%, riguarda invece shopping e divertimenti, un dato che evidenzia l’impatto sul territorio legato al turismo.

Secondo i dati diffusi dall’associazione di categoria, gli italiani resteranno fuori per 3-4 giorni, e tra le motivazioni che spingono al viaggio le principali sono per rilassarsi (il 63,4%), divertirsi (22,8%) e per raggiungere la propria famiglia (il 21,4%). Chi invece ha scelto di rimanere a casa lo farà soprattutto per mancanza di soldi (il 47,8%).

Ma dove alloggeranno? Trattandosi di una ricorrenza legata alle tradizioni familiari, la casa dei parenti e degli amici resta la scelta privilegiata (il 26,4%), mentre gli altri che opteranno per le strutture ricettive sceglieranno gli alberghi (23,5%) e i bed & breakfast (14,4%). Dove andranno i vacanzieri? Soprattutto nelle città d’arte (27,7%), in montagna (22,5%) e nelle località costiere (20,5%).

La situazione nelle Marche

Nella nostra regione a fare da traino saranno soprattutto «le località dell’entroterra» spiega Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche e segretario regionale Federalberghi. Chi arriverà nelle Marche alloggerà soprattutto nelle abitazioni dei familiari, un trend che rispecchia quello nazionale, ma gettonati sono anche «gli hotel e le strutture con Spa» dove forse già sta mostrando i suoi frutti il bonus terme.

Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche

«Il movimento turistico nelle Marche» afferma Polacco, si concentrerà soprattutto «nelle località legate al tartufo, come ad esempio Acqualagna», dove dopo un anno di pausa a causa del Covid torna la 56esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco che interesserà le giornate del 30, 31 ottobre e 1, 6, 7, 13, 14 novembre 2021. 50 gli eventi in calendario, tra cooking show, performance gastronomiche, premi, incontri culturali e spettacoli.

Il direttore Confcommercio spiega che «i weekend autunnali si legano anche alle iniziative organizzate nei Sibillini e alle bellezze naturalistiche, come il foliage». Sulle montagne dei Sibillini a farla da padrona sono la mela rosa, di cui è in corso la raccolta, e la castagna tra l’Ascolano e il Maceratese.

A Montedinove proprio in questo weekend si tiene Sibillini in Rosa la manifestazione dedicata alla caratteristica e saporita mela. Nell’Anconetano ad attirare in questo periodo, sono soprattutto gli spettacoli offerta dalla natura, con il foliage: in Autunno infatti le foglie degli alberi prima di staccarsi dai rami, cambiano colore passando dal verde ai toni caldi del giallo, arancio e rosso.

Un cambiamento che regala ai boschi e ai paesaggi colori bellissimi e suggestivi, e che spingono molte persone nei piccoli borghi dell’entroterra e nelle riserve naturali per ammirare e fotografare questi tocchi cromatici che solo questo periodo regala. Tra le mete più gettonate, le faggete di Canfaito e del Monte San Vicino, la Gola del Furlo, il Parco Gola della Rossa e Frasassi, il Parco dei Monti Sibillini.

Attrattivi poi gli eventi dedicati ai più piccoli, che spingono le famiglie a scegliere alcune località rispetto ad altre. A Gradara, l’occasione è rappresentata dall’Halloweekend che si snoda tra il 30 e il 31 ottobre e il 1 novembre. Nel borgo del Pesarese, gli eventi vedranno percorsi animati che porteranno alla scoperta di personaggi stravaganti e misteriosi. Accanto a questo il mercatino artigianale a tema Halloween con oggettistica, curiosità e idee regalo, mentre domenica 31 ottobre speciale Show Lunch & Dinner in stile Harry Potter.

A Montelupone, tra i borghi più belli d’Italia, va in scena invece, nei giorni 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre, il “Mistery tour Montelupone” lo show notturno itinerante di circa due ore, alla scoperta del borgo e delle grotte del palazzo storico a lume di candela.