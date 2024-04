Ponte del 25 Aprile, buona l’affluenza nelle Marche. Alberghi e agriturismi pieni

ANCONA – Nonostante il tempo variabile con qualche precipitazione e le temperature un po’ fresche il primo ponte primaverile sta rispettando le previsioni per quanto riguarda l’affluenza di turisti nelle Marche. «Confermati gruppi ed escursioni prenotate – dice Emiliano Pigliapoco consigliere regionale di Federalberghi Marche – siamo soddisfatti e con il tempo in miglioramento ci aspettiamo anche partenze dell’ultimo minuto».

La stima di Federalberghi era di una occupazione delle strutture alberghiere intorno al 70%, una percentuale rispettata, e gli operatori si aspettano numeri anche migliori per il ponte del primo maggio. Turisti anche nella Riviera del Conero, conferma Pigliapoco, a tirare sono in questa fase soprattutto le città, come Ancona, Urbino, Ascoli Piceno. «Ad Ancona – spiega – le strutture sono piene per il 90%, ad Ascoli Picene e ad Urbino si fa fatica a trovare posto».

«Qualche disdetta nella Riviera del Conero a causa del meteo – spiega Anna Maria Ciccarelli dell’Associazione Albergatori del Conero – da vedere se verranno recuperate con il ponte del 1° maggio, ma la Riviera ha tenuto e i ristoranti sono pieni come al solito».

Pienone anche negli agriturismi dove le aspettative sono state più che rispettate e si registra «una buonissima affluenza» spiega Giuliana Giacinti, presidente Agriturismo Coldiretti Macerata, segno che la formula soggiorno in campagna e cibo a km0 si dimostra sempre vincente, grazie anche alle attività organizzate dalle strutture.

Ad andare bene non è solo la ristorazione, ma anche l’accoglienza e per il 1° maggio i numeri dovrebbero crescere ulteriormente, grazie anche al meteo in ripresa. «Siamo molto soddisfatti – spiega -, le prenotazioni sono state confermate, nonostante il tempo non sia stato dei migliori».