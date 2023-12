Ancona, la polizia si veste da Babbo Natale: una PlayStation ai bimbi ricoverati – FOTO

Gli elfi in divisa hanno accompagnato il Santa Claus della questura di Ancona. Stupore negli occhi dei piccoli ricoverati che hanno ammirato le divise e la barba bianca di Babbo Natale

ANCONA – Il Babbo Natale e gli elfi della polizia al Salesi. La slitta di Santa Claus è la volante del 113. Le divise della questura hanno fatto capolino nei reparti del pediatrico di via Corridoni il 22 dicembre. Nella mattinata di venerdì, una piccola delegazione della questura, insieme al commissario capo Gerarda La Sala e al commissario Daniela Iscaro, si sono recati presso i reparti di ematologia oncologica per consegnare alcuni doni di Natale ai piccoli ospiti della struttura sanitaria.

I poliziotti si sono travestiti da Santa Claus e da elfo, per strappare un sorriso e consegnare i regali ai piccoli pazienti. La polizia è stata accolta dai dirigenti medici dei reparti, tanto l’entusiasmo e la gioia negli occhi dei bambini nel vedere i giochi ed i regali, tra i quali una PlayStation, consegnati da Babbo e dall’aiutante elfo ed acquistati grazie alle donazioni del personale della polizia della provincia di Ancona.

Un momento di condivisione e solidarietà da parte degli uomini e delle donne del 113, verso chi, quotidianamente, affronta una grande sfida con forza, determinazione ed il sorriso sotto la mascherina. La solidarietà delle fiamme oro non si ferma qui.

Infatti, sempre nel corso della mattinata, la ristretta delegazione della questura si è recata anche alla mensa della Caritas in via Flaminia e da Padre Guido (clicca qui). Qui, gli agenti e i commissari sono stati accolti da Suor Settimia. Grazie alla preziosa collaborazione del panificio Giampaoli e del negozio supermarket del Tortellino, è stato possibile consegnare pasta fresca e panettoni che saranno distribuiti durante i pasti dai volontari che quotidianamente si prende cura dei meno fortunati.

Negli scorsi giorni, inoltre, il questore dorico, Cesare Capocasa, ha fatto visita nelle comunità Papa Giovanni XXIII di Fabriano e Ancona di don Aldo Bonaiuto, nelle quali ha portato piccoli doni e gli auguri di Natale a tutti gli ospiti delle strutture.

La slitta di Babbo Natale è una volante della polizia

Infine, il 113 è arrivato fino a Osimo, alla Lega del Filo d’oro Onlus, dove Capocasa, unitamente ai poliziotti e al dirigente del commissariato di Osimo, Samuele Rossi, ha portato i suoi auguri e quelli di tutta la grande famiglia della polizia ai giovani ospiti presenti in struttura, porgendo loro piccoli doni istituzionali.

«L’importanza di esserci sempre, anche e soprattutto in questo momento di festività – ha commentato Capocasa – L’importanza di esserci passa anche attraverso la vicinanza e la solidarietà da parte degli uomini e delle donne della polizia, vicini a chi combatte e a tutti coloro che sono loro vicini, per regalare un momento di spensieratezza e di gioia in vista del Natale».