Ancona, primarie centrosinistra: scende in campo Carlo Pesaresi

ANCONA – Carlo Maria Pesaresi, avvocato, ex assessore alla Cultura della provincia di Ancona ed ex presidente della Fondazione Form, Fondazione Orchestra Filarmonica marchigiana e ed ex presidente del Consorzio Marche Spettacolo, si candida alle primarie con la coalizione di centrosinistra. La candidatura di Pesaresi, appoggiata da Articolo Uno, arriva subito dopo quella di Ida Simonella, annunciata venerdì scorso durante una conferenza stampa. La data fissata per le primarie è il 13 novembre. Nel capoluogo marchigiano si andrà al voto per le elezioni amministrative nel 2023. A fare endorsment a favore di Pesaresi è l’ex consigliere regionale di Articolo Uno Gianluca Busilacchi, nella segreteria nazionale del partito.

«Eccoci! Ci siamo – dice in un post lanciato ieri sulla sua pagina Facebook -. Le primarie di coalizione del centrosinistra sono una straordinaria occasione per ragionare sul futuro della nostra città. Quella dove siamo nati, dove abbiamo mosso i primi passi, dove a volte siamo tornati dopo aver fatto esperienze altrove o dove siamo giunti per studio o per lavoro ed abbiamo deciso di restare. Dove abbiamo fatto politica, volontariato sociale, impegno civile e professionale, pubblica amministrazione».

«Ancona – aggiunge Pesaresi – ha bisogno di guardare avanti con la fierezza e la forza di essere un capoluogo. Ha bisogno di aprire le finestre del palazzo comunale e far circolare aria nuova. Ha la necessità profonda di sognare, di guardare avanti e non solo a quello che è stato fatto. E di dialogare e confrontarsi con le forze più vive che abitano la città (che sono tante), non sempre valorizzate per logiche che rifiutiamo».

«Vogliamo aprire invece che presidiare – afferma – vogliamo esortare anziché ammonire, vogliamo restituire ad Ancona la libertà di poter immaginare il suo futuro assieme a molti e come comunità. Perché se lo merita. E perché la competizione tra le città oggi, in Italia e nel mondo, passa da questo: dalla capacità di essere attrattive, di avere coraggio e guardare oltre lo steccato del proprio orticello. Sono determinato a rappresentare questa energia e questo desiderio; per questo motivo, assieme a tanti altri, mi assumo la responsabilità di essere candidato alle primarie del centrosinistra, lì dove stanno i miei valori».

Carlo Maria Pesaresi ringrazia «le persone e le forze politiche che hanno visto in me la figura adatta ad incarnare la visione ampia e di cui necessita il governo della città. È stato sin qui un percorso lungo, vero, democratico, di discussione e confronto, che ho affrontato con grande rispetto e attenzione per sensibilità anche lontane dalla mia. Ci vedremo prestissimo – conclude -, in un bel luogo all’aperto, per cominciare a parlarne insieme. Ma intanto, visto che da qualche giorno ci fischiano le orecchie, abbiamo bisogno di dire che sì, ci siamo. Eccoci».