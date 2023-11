Ancona, «piove dentro la facoltà di ingegneria». La denuncia choc di uno studente – FOTO

ANCONA – Piove sulla testa degli studenti: infiltrazioni nella sede della facoltà di ingegneria, all’Università politecnica delle Marche. È quanto denuncia uno studente fuorisede che studia proprio ad Ancona.

Il polo di Monte Dago, nella zona del Q2, ha dovuto fare i conti, come tutto il capoluogo, con il maltempo. E la pioggia è entrata fin dentro i corridoi. «Il pavimento rosso bordeaux era allagato, si vede chiaramente dalle foto e dal video che ho realizzato», dice lui.

Un rigagnolo d’acqua scende dal solaio, in cui sarebbero evidenti dei buchi: «A volte succede, capita soprattutto quando c’è tanta pioggia. Nei giorni, scorsi, quando ha piovuto tanto, noi aspiranti ingegneri eravamo bagnati, in testa. Le sale studio, ma anche i corridoi, in alcuni punti presentavano chiazze d’acqua pericolose per chi si trovava a passare di lì e magari non ci faceva caso».

Quindi, la corsa ai ripari dell’ateneo, a fronte delle tante lamentele: «Uno dei responsabili della lista Gulliver è andato in segreteria a segnalare questo disservizio e ci hanno risposto ˊSì sì, poi ci pensiamoˊ, come se fosse qualcosa di secondo piano, a cui non tributare così tanta importanza. È passata mezz’ora prima che mettessero le transenne».

Il nastro bianco–rosso è ben visibile dai filmati, compresi i cartelli di monito per via della pavimentazione bagnata. Anche le colonne sono fradicie. Intanto, tra la comunità studentesca sale l’indignazione: «L’edificio è ridotto così, nonostante tutte le tasse che paghiamo. E pensare che noi saremo futuri ingegneri che opereremo su palazzi e solai…».