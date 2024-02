Ancona, piazza Stamira e il suo chiosco saranno restituiti alla città

ANCONA – Il chiosco di piazza Stamira e la piazza stessa rivivranno presto una nuova vita, quella abbandonata da anni al degrado e all’incuria, tra gente che bivacca, piccioni e sporcizia. Se n’è parlato in consiglio comunale nei giorni scorsi in seguito a un’interrogazione urgente della consigliera Carla Mazzanti che ha riguardato proprio il chiosco ed ex barbieria della piazza in questione: «Piazza Stamira sta a cuore di tutti cittadini, diversi hanno segnalato lo stato di degrado in cui versa la piazza che costituisce un biglietto da visita per la città essendo anche zona di transito per i tanti che parcheggiano al parcheggio Stamira e che si recano per le vie del centro. Il chiosco un tempo era utilizzato come bar e barbieria. L’edificio è vuoto, la concessione è cessata dal 2003 ed è in totale abbandono, i muri esterni con le scritte offrono un messaggio di degrado».

All’interrogazione ha risposto l’assessore Daniele Berardinelli che ha anche spiegato le intenzioni dell’amministrazione comunale: «Quello è un luogo da troppo tempo abbandonato al degrado, con sporcizia, piante senza manutenzione, frequentato da persone che non mettono proprio a proprio agio i cittadini che passano di lì. L’esperienza del Natale è stata molto positiva, abbiamo capito che è possibile darle nuova vita. C’è quel chiosco completamente abbandonato da tanto tempo e poi c’è l’altro di piazza Cavour. Lì ci siamo riusciti, facendo un bel passo avanti, lo stesso vogliamo fare per piazza Stamira. Agiremo su diversi livelli: sistemazione dell’immobile e pulizia, innanzitutto. Poi c’è l’aspetto del verde, il giardino e la fontana vanno completamente risistemati, ma questo comporta il terzo livello, cioè la manutenzione nel corso degli anni. Ci sono state manifestazioni d’interesse da parte di qualcuno che oltre a occupare l’immobile possa garantire spicciola manutenzione della parte del verde, che sarebbe molto importante». La consigliera Mazzanti ha replicato, concludendo: «Confidiamo di veder rinascere piazza Stamira al più presto».