Ancona, piazza Cavour si fa bella per Capodanno. La gente attraversa dove non deve e cade

L'ambulanza della Croce Rossa si è fermata davanti alle transenne di piazza Cavour per soccorrere un'83enne, rimasta lievemente ferita dopo una rovinosa caduta in un'aiuola. «Farò causa al Comune»

ANCONA – Piazza Cavour è transennata per l’allestimento del palco in vista dello spettacolo di fine anno ad Ancona. La gente attraversa sulle aiuole e cade. Anziani giù come birilli da due giorni. È accaduto anche ieri mattina (29 dicembre), verso le 12.

L’anziana ferita alla gamba

Ad avere la peggio, un’anconetana di 83 anni che si è ritrovata sulla ghiaia, a faccia avanti. La signora è caduta dopo che ha attraversato un’aiuola, dato che – ha detto – la piazza era chiusa nelle vie centrali e non si poteva passare.

In tanti, in questi giorni di allestimento del palcoscenico, hanno trovato piazza Cavour sbarrata.

D’altronde le transenne sono state messe perché ci sono gli operai al lavoro. La gente, di conseguenza, dovrebbe fare il giro di tutta la piazza, magari passando sulla sinistra o sulla destra.

Ma in molti preferiscono attraversare le aiuole per accorciare: «Certo che sono imbestialita – fa la donna –. Stavo andando alla fermata dell’autobus, dovevo prendere il 6 per tornare a casa. E guardi come mi ritrovo. Il viso insanguinato e una ferita sulla gamba. Per fortuna quei ragazzi che mi hanno tirata su».

A soccorrerla è stata l’ambulanza del Comitato di Ancona della Croce Rossa Italiana.

Dopo la rovinosa caduta a terra, a causa delle griglie di ferro in cui la donna sarebbe incappata, i passanti l’hanno aiutata ad alzarsi e hanno allertato i soccorsi.

«I militi del 118 sono arrivati a sirene spiegate, ma l’ambulanza ha esitato. Poi, si è fermata davanti alle transenne e i sanitari, con la barella, hanno raggiunto a piedi la signora», spiega un testimone.

Chiaro è che l’83enne è passata laddove non avrebbe dovuto ed era carica di borse della spesa: «Ero andata a fare delle compere, ma non è possibile una roba del genere. Non c’è un cartello, nessuno che ti indichi dove passare. Solo ad Ancona succedono queste cose. Ho persino rotto gli occhiali da 800 euro, farò causa al Comune», sbotta. La signora è stata trasportata per accertamenti al pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette.