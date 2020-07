Ancona, pericoloso tubo in mare. Intervengono i vigili del fuoco

ANCONA- Un lungo tubo di plastica galleggiava in mare, con il rischio di ostacolare la navigazione delle barche.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12:00 circa di questa mattina (21 luglio), in collaborazione con la Capitaneria di porto, nella zona di mare sottostante il Duomo di Ancona per rimuovere un lungo tubo in plastica che avrebbe potuto ostacolare la navigazione.

Il personale della sezione navale VVF ha agganciato il tubo alla motobarca e trainato fino alla banchina del porto dove è stato depositato.