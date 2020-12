Pasti e torroni in dono, il covid non ferma la solidarietà

ANCONA – Con la pandemia “esplode” la solidarietà. Il Centro Papa Giovanni 23esimo ha donato il menù delle feste alla Croce Gialla di Ancona e i torroni “solidali” al Reparto Rianimazione di Torrette. Un gesto concreto per far sentire la vicinanza ai sanitari in prima linea nell’emergenza coronavirus e per rimettere in circolo quel calore e quella solidarietà ricevuti.

Il Centro, che ospita persone con disabilità, nelle settimane precedenti il Natale ha beneficiato di grande solidarietà da parte di aziende, Club Service e gente comune che si sono stretti attorno a Jeff, Daniela, Marina e a tutti gli altri ospiti, donando beni, denaro e tempo per la campagna “Portaci Al Centro”, il cui obiettivo è l’acquisto di un nuovo automezzo attrezzato per le esigenze degli ospiti.

Un calore che il Centro Papa Giovanni 23esimo ha provato a restituire offrendo il menu delle Feste alla Croce Gialla, cucinato con amore dalla ristorazione solidale della struttura. Al personale sanitario che continua a lavorare senza sosta al Reparto di Rianimazione di Torrette, hanno donato i torroni solidali. Nella terapia intensiva dorica, medici, infermieri e operatori sanitari si erano presi cura di Juri, uno degli ospiti del Centro Diurno, dopo che aveva contratto il covid-19. È proprio in quei momenti che il Centro ha potuto apprezzare la grande sensibilità dei sanitari.

Il Centro Papa Giovanni 23esimo

È una onlus con sede ad Ancona che gestisce servizi per la disabilità dal 1997. Due i Centri Diurni, due le Comunità Residenziali e una “Casa Sollievo”, insieme ad un appartamento di pronta accoglienza per persone disabili. Il Centro è impegnato quotidianamente a promuovere il rispetto, la dignità, il diritto all’autonomia e alla felicità delle persone disabili.