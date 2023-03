Ancona: al Passetto ancora incuria, bivacchi, danni e degrado

A due settimane da Pasqua la situazione è la stessa dello scorso gennaio, la bella stagione è in arrivo e c'è già tanta gente che scende per fare una passeggiata. Ma finora non s'è visto nessun intervento

ANCONA – Il Passetto è la spiaggia degli anconetani, al pari di quella di Portonovo o di Palombina. Solo che la prima è in città, raggiungibile a piedi anche fuori stagione, da chi vuole fare una passeggiata, prendere un po’ di sole, leggere un libro, ammirare il panorama. Oggi non è particolarmente caldo come lo era stato alcuni giorni fa in un anticipo di primavera, ma il sole ha spinto gli anconetani fino in spiaggia, per trascorrere qualche ora all’aria aperta, con il cane o con gli amici, oppure per i primi ritocchi alle grotte in vista della bella stagione che avanza a lunghi passi. Ma il Passetto è rimasto come lo avevamo segnalato il 3 gennaio scorso, due mesi e mezzo in cui non è cambiato nulla: la scalinata danneggiata e transennata, i muretti che scendono verso il mare interdetti da una staccionata bianca, un lastrone staccato dalle mareggiate abbandonato ai piedi della pavimentazione davanti all’ascensore, insieme ad altri pezzi di lastre di calcestruzzo sparsi di qua e di là, il bivacco sotto all’ascensore, e poi mucchi di sterpi, rami e tronchi, e altri danni, presumibilmente dovuti alle forti mareggiate, nella zona compresa tra lo scalone monumentale e la Seggiola del Papa.

Transenne sulla scalinata Un lastrone ai piedi delle scale Altri pezzi di lastroni Bivacco Danni della mareggiata C’è chi lavora Il Passetto stamattina

Eppure c’è tanta gente che frequenta il Passetto: stamattina c’era un viavai di persone, come testimoniano le fotografie di CentroPagina. I lavori per la sistemazione della scalinata dovrebbero partire a breve, visto che l’assessore Stefano Foresi ha dichiarato nei giorni scorsi che è stata già approvata una variazione di bilancio proprio per intervenire al più presto non solo a Palombina ma anche al Passetto. Intanto, però, le persone – anconetani ma anche turisti – che si affacciano sulla spiaggia nel cuore di Ancona la trovano in balia del degrado e dell’assenza di manutenzione.

Sul questo tema e sull’assenza di interventi di sistemazione era intervenuto sempre CentroPagina lo scorso 22 febbraio in un servizio in cui i cittadini si lamentavano dello stato di abbandono in cui versano la spiaggia e la scalinata. In effetti quelle transenne, a pochi passi dal Monumento ai Caduti, stanno lì da oltre un anno e sono rotte, come testimoniano ancora le fotografie, ma nessuno sembra interessarsene, almeno finora. La bella stagione è alle porte, ma la costa e i ciottoli del Passetto sono più un’esperienza di trekking, al momento, che un’opportunità per farsi una passeggiata in riva al mare. E l’immagine di Ancona non ne giova. Il Passetto chiama e ha bisogno di interventi urgenti, prima che, insieme alla Primavera, arrivino il caldo e la bella stagione.