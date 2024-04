Passaporti, attivata in provincia di Ancona l’agenda di priorità per rilascio rapido

ANCONA – Attivata anche nei commissariati di Pubblica sicurezza della provincia di Ancona (Senigallia, Jesi, Fabriano ed Osimo) la cosiddetta “Agenda delle priorità” per il rilascio dei passaporti. Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, raccordandosi con gli uffici del Centro elaborazione nazionale della Polizia di Stato con sede a Napoli, ha consentito che le nuove modalità siano state rese operative anche in provincia di Ancona, oltre che nel Capoluogo.

A partire da oggi, l’agenda online rimarrà la prima opzione di scelta ed il cittadino potrà ottenere un appuntamento tramite Spid o CIE registrandosi all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it, alla voce “accesso per il cittadino”. Nel caso in cui la data di prenotazione non sia però soddisfacente perché si ha necessità di avere il passaporto entro 30 giorni, l’utente potrà attivare l’“agenda prioritaria” (accessibile esclusivamente dai cittadini italiani residenti nella provincia di Ancona), che consentirà di prenotare un appuntamento in via prioritaria per ragioni di studio, lavoro, salute, turismo e altri motivi. Verrà in questo caso però richiesta all’interessato l’esibizione della documentazione comprovante l’effettiva esigenza di priorità e la data del viaggio.

Inoltre, nel caso in cui anche l’agenda prioritaria non sia in grado di far fronte all’esigenza del cittadino, che necessiti del documento di viaggio in tempi ancora più ristretti, è disponibile un’ulteriore funzione dell’Agenda Passaporti online che permette di stampare un’autocertificazione di urgenza a 15 giorni, consentendo all’interessato di presentarsi direttamente presso l’Ufficio Passaporti, senza appuntamento, negli orari di apertura. Anche in questo caso occorrerà esibire la documentazione comprovante l’urgenza richiesta.

Il Questore ha disposto la prosecuzione delle aperture Open day dei Commissariati Ps della provincia, con accesso senza prenotazione in agenda. Nel commissariato di Jesi: 11 e 25 maggio; commissariato di Osimo: 20 aprile e 11 e 18 maggio; commissariato di Fabriano: 20 aprile; commissariato di Senigallia: 20 aprile, 18 e 25 maggio. L’open day della Questura di Ancona continua a tenersi tutti i giovedì mattina.