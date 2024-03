Pasqua e Pasquetta, agriturismi sold out nelle Marche. Turisti a caccia di tradizioni e piatti tipici

ANCONA – Agriturismi sold out nelle Marche a Pasqua e Pasquetta. A confermarlo è Giuliana Giacinti, presidente provinciale Coldiretti Agriturismi Terranostra Macerata. Il buon cibo della tradizione, le bellezze della natura e le attività all’aria aperta spingono molti a scegliere di trascorrere le giornate di festa in queste strutture immerse nelle campagne o incastonate nei piccoli borghi che punteggiano qua e là le Marche.

«La Pasqua e la Primavera danno il via alle ‘danze’ per gli agriturismo – dice Giacinti – e le strutture sono al completo per il pranzo». La presidente di Coldiretti Agriturismo spiega che «le prenotazioni quest’anno sono avvenute con largo anticipo, più degli altri anni, e l’affluenza al momento ci sembra superiore rispetto agli anni scorsi». Secondo gli operatori a spingere alla scelta del pranzo in agriturismo «è la voglia di mangiare di qualità e a km0».

Sulle tavole a farla da padrone saranno soprattutto i cibi della tradizione marchigiana legata al periodo. Tra i piatti caratteristici ci sono l’intramontabile pizza di formaggio, il salame, il fritto misto all’ascolana, l’agnello, la pizza dolce di Pasqua, i cavallucci, la ciambella, «ogni territorio delle Marche ha le sue tradizioni e i suoi piatti tipici».

Giuliana Giacinti

Anche sul fronte della ricettività le prenotazioni sono buone, anche se «la Pasqua marzolina è condizionata dal fattore meteo. Prevediamo che la spinta maggiore arriverà con il 25 aprile» spiega. In linea generale i turisti che scelgono di venire in agriturismo nelle Marche arrivano soprattutto dalle regioni limitrofe come Lazio, Umbria, Emilia Romagna, per il resto si tratta di «turismo di prossimità, mentre per ora non vediamo ancora l’arrivo di stranieri».

La vacanza in agriturismo è la meta preferita di chi sceglie il relax unito al buon cibo e alle attività all’aria aperta: «Con la Primavera si possono fare passeggiate nei boschi alla scoperta delle erbe spontanee, si possono fare attività in campagna con gli animali, sport all’aria aperta come trekking e bike», insomma il buon gusto si unisce al relax.

Per quanto riguarda gli agriturismo con Spa e centri benessere le strutture nelle Marche «sono ancora poche – conclude – ma è un trend che sta crescendo anche per destagionalizzare l’offerta turistica».