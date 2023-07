ANCONA – Servizi antincendio per tutto il periodo estivo, elicottero, volontari, presidio di polizia locale, forze dell’ordine, è il dispositivo messo in campo per ridurre il rischio incendi nel territorio del Parco del Conero. Il tema è stato al centro del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica che si è svolto oggi in Prefettura ad Ancona, presieduto dal Prefetto Darco Pellos al quale hanno partecipato anche i vertici della Questura di Ancona, del Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il vice sindaco e assessore alla sicurezza del comune di Ancona, Giovanni Zinni, i rappresentanti dei Comuni di Camerano e Sirolo, il presidente del Parco del Conero, Riccardo Picciafuoco, la direzione della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche, il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, i Carabinieri Forestali Marche e la Capitaneria di Porto.

Nel corso del confronto sono state definite le misure di prevenzione visto il grande afflusso di mezzi che si verifica nel periodo estivo nell’area protetta. L’obiettivo del percorso intrapreso, fa sapere la Prefettura, è quello di ridurre al minimo gli accessi alla Baia di Portonovo mantenendone la fruibilità e consentendone lo sviluppo economico turistico, utile a tutto il territorio. Le Amministrazioni comunali presenti hanno riferito di aver provveduto a rinnovare le proprie pianificazioni di protezione civile. Gli impianti antincendio sono stati tutti revisionati.

Grazie ad una convenzione stipulata tra la Regione Marche – Servizio Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato dislocato un elicottero antincendi sul territorio regionale e attivato il volontariato che effettua un monitoraggio sull’area del Parco del Conero. Inoltre, fa sapere la Prefettura, l’Ente Parco ha valutato la gestione concordata di una vasca per l’approvvigionamento idrico in caso di incendio. I Vigili del Fuoco hanno stipulato un accordo con l’Amministrazione comunale di Ancona per l’attuazione di servizi antincendio a pagamento per tutto il periodo estivo.

La Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza, Reparto operativo areo-navale presidiano con servizi dedicati lo specchio d’acqua antistante la Baia. Non sono stati esclusi nel tempo sistemi alternativi di accesso a Portonovo. L’intenzione del Comune per il prossimo anno, d’intesa con gli operatori locali, è quella di contenere gli accessi con un sistema articolato di videosorveglianza e l’applicazione di un regime di regolamentazione stradale di “Zona Traffico Limitato”.

Il Comune ha assicurato un presidio di Polizia locale costante nella Baia per evitare l’accesso a parcheggi completi, mentre verrà potenziato un servizio di navetta ed è all’esame l’espansione di un ulteriore area di parcheggio a monte. Un ruolo chiave nella prevenzione degli incendi sarà affidato alla comunicazione, all’utenza e agli operatori, dei comportamenti utili a mitigare i rischi. La Polizia di Stato, l’arma dei Carabinieri e la guardia di Finanza opereranno per la massima sicurezza.