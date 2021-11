ANCONA – Manifestazione dei dipendenti dell’ospedale Salesi di Ancona davanti al Comune, per accendere i riflettori sulla questione parcheggi. La protesta, promossa dalla Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) degli Ospedali Riuniti di Ancona, giunge al culmine di una serie di tentativi di giungere alla soluzione del problema.

I dipendenti dell’ospedale materno-infantile, ubicato al centro di Ancona, negli ultimi mesi avevano lamentano di ricevere sanzioni per gli sforamenti sull’orario della sosta nei parcheggi a strisce blu, evidenziando che per alcune categorie di lavoratori il turno può prolungarsi inaspettatamente in seguito all’arrivo di emergenze, chiaramente imprevedibili.

I dipendenti del Salesi in protesta

A complicare la questione nell’ultimo periodo si era aggiunta anche la nuova modalità di distribuzione dei grattini ai dipendenti, da parte dell’Azienda ospedaliera: dal primo novembre infatti, i biglietti per il parcheggio auto al costo di 2 euro giornalieri non spettano più a tutti i dipendenti che ne faranno richiesta, ma solo a quelli che prestano servizi su turni e che iniziano a lavorare prima delle ore 6:30 o terminano dopo le ore 22:00. Esclusi dalla nuova modalità gli amministrativi.

Questa mattina circa un centinaio di dipendenti dell’ospedaletto si sono ritrovati davanti all’ingresso del palazzo municipale, striscioni alla mano, peer chiedere una soluzione al problema. Nel corso della manifestazione, la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, ha raggiunto il presidio e si è intrattenuta ad ascoltare le richieste dei dipendenti del Salesi, ai quali ha assicurato la sua disponibilità ad avviare un tavolo di confronto tra Comune, Rsu e Azienda ospedaliera.

«È un tema che è già stato affrontato più volte con l’Azienda ospedaliera – spiega Mancinelli – e ci sono già misure in atto, se si tratta, come è probabile, di aggiustarle ulteriormente, abbiamo dato sempre la disponibilità». La sindaca nel precisare che il rapporto diretto con la Rsu lo ha l’Azienda ospedaliera, si è detta «disponibilissima a partecipare ad un incontro» con la rappresentanza sindacale e l’Azienda «vedere quello che è possibile fare».





Mancinelli ha tenuto a precisare che «non è possibile che tutti i dipendenti del Salesi abbiamo il parcheggio disponibile», alla stessa maniera di come non avviene per le altre categorie di lavoratori che prestano servizio in centro, presso altre attività: in tal senso ha chiarito che «non sarà possibile per gli amministrativi», dal momento che hanno orari ben definiti. Anche per i sanitari «non potrà essere generalizzato» spiega Mancinelli, sottolineando che «già oggi ci sono misure agevolative, ragioniamo insieme come adattarle alle situazioni particolari».

Laura Cesari, coordinatrice Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) degli Ospedali Riuniti Ancona ha commentato positivamente l’apertura ricevuta dalla sindaca di Ancona: «Oggi ci ha dato diverse opzioni di apertura, a questo punto aspettiamo l’incontro a tre – spiega – nel quale presenteremo le nostre richieste».

Luca Talevi, segretario regionale Fp Cisl, presente alla manifestazione, ha dichiarato: «La riuscita manifestazione odierna dei lavoratori del Salesi ed il costruttivo intervento della sindaca Mancinelli pongono le basi per l’ apertura di un tavolo a tre con l’Azienda ospedaliera, in grado di rispondere alle istanze dei lavoratori e dei servizi quotidianamente erogati dall’ospedale regionale posto al centro della città. Obiettivo di Rsu e sindacato è far sì che il tavolo a tre parta quanto prima».