Pandemia: terapie intensive ancora Covid free, 5 pazienti in più negli ospedali

ANCONA – L’incidenza continua il trend in flessione. Negli ospedali le terapie intensive sono ancora Covid free, ma cresce lievemente il numero dei pazienti ricoverati. È il quadro che emerge dal bollettino settimanale del Servizio sanitario regionale.

Nell’ultima settimana sono stati individuati nelle Marche 481 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 2.202 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività del 21,8%, mentre una settimana fa era al 22,1% con 535 casi.

L’incidenza cumulativa su 100 mila abitanti continua ilo trend in discesa, passando da 35,57 a 31,98 casi. Negli ospedali delle Marche si registra un lieve incremento dei pazienti assistiti che sono complessivamente 45, +5 rispetto alla settimana scorsa, nei pronto soccorso invece sono presenti 4, -3 rispetto a sette giorni fa.

Le terapie intensive si mantengono Covid free per la seconda settimana, in questi reparti infatti non ci sono più pazienti positivi al Covid-19. Nelle aree di semi intensiva c’è un solo paziente, -1 rispetto a venerdì scorso. Nei reparti non intensivi sono presenti 44 pazienti positivi al virus, +6 in una settimana.

L’occupazione dei posti letto in area medica si attesta al 4,6%. Nell’ultima settimana sono state registrate 5 vittime correlate al Covid-19 e il bilancio dall’inizio della pandemia è di 4.399 morti.