Open day vaccinale nel weekend, ecco dove

Oggi e domani nuovo round di vaccinazioni in 4 Aree Vaste. Dal primo febbraio scattano le multe per gli over 50 non vaccinati e dal 15 febbraio questa fascia d'età potrà accedere al lavoro solo con il Super Green pass

ANCONA – Nuovo weekend di Open Day nelle Marche per la vaccinazione anti Covid rivolta agli over 18. Dal primo febbraio scatteranno infatti le multe per gli over 50 non in regola con il vaccino, sanzioni che saranno recapitate direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Da considerare poi che dal 15 febbraio i lavoratori over 50 potranno accedere ai luoghi di lavoro pubblici o privati solo con il Super Green pass.

Accanto a questo, a chi si reca negli hub vaccinali per farsi trovare in regola con le nuove disposizioni, c’è una fetta più consistente di vaccinazioni sono le terze dosi che dal 10 gennaio possono essere somministrate in anticipo, ovvero dopo 4 mesi (120 giorni) dalla seconda dose. Intanto dal primo febbraio il Green pass sarà valido 6 mesi e non più nove.

Come funzionano gli Open Day

L’accesso agli Open Day non sarà illimitato: all’arrivo bisognerà dotarsi di numero fino ad esaurimento dei posti disponibili in base alle dosi e al personale sanitario disponibile nelle sedi. Per le prime dosi l’accesso è consentito ogni giorno senza prenotazione in tutti i punti di popolazione allestiti sul territorio regionale.

Sedi e date

In Area Vasta 1, Open Day sabato 29 gennaio a Pesaro presso l’Iper Rossini via Juri Gagarin con orario 8.30 -13 (disponibili 100 dosi e recupero terze dosi anticipate); a Fano alla Codma via T. Campanella con orario 14-20 (100 dosi disponibili e recupero terze dosi anticipate). Domenica 30 gennaio a Fano alla Codma via T. Campanella con orario 14-20 (100 dosi disponibili e recupero terze dosi anticipate).

In Area Vasta 2 Open Day sabato 29 gennaio a Senigallia Caserma Vigili del Fuoco Via Arceviese con orario 8-13 / 14-18 (200 dosi disponibili e recupero terze dosi anticipate); a Fabriano Via di Vittorio 1 (ex CRI) con orario 9-13 / 14 -18 (500 dosi); Domenica 30 gennaio a Fabriano Via di Vittorio 1 (ex CRI) con orario 9-13 / 14 -18 (500 dosi).

In Area Vasta 3 Open Day sabato 29 gennaio a Camerino Località Vallicelle con orario 8 -13 (100 dosi e recupero di terze dosi anticipate). Domenica 30 gennaio a Macerata Centro vaccinale via Teresa Noce con orario 8-13 (300 dosi e recupero terze dosi anticipate).

In Area Vasta 4 Open Day sabato 29 gennaio a Montegranaro Ex Ospedale con orario 8.30 – 19.30 (600 dosi).