ANCONA – Il nuovo codice degli appalti recentemente approvato al centro del primo corso di formazione dell’Università Politecnica delle Marche rivolto al personale della Marina Militare. L’iniziativa si inserisce nella più ampia cornice dell’Osservatorio sulla legalità economica e i diritti fondamentali (Oled) attivo nel Dipartimento di Management (Di.Ma) della Facoltà di Economia dell’Ateneo dorico, che ha ricevuto per il secondo anno consecutivo dal Ministero il riconoscimento quale dipartimento di eccellenza.

Il corso, che coinvolgerà una ventina tra ufficiali e sottufficiali, prenderà il via il 16 maggio per concludersi a metà giugno in vista dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che scatterà a partire dal 1° luglio. Le lezioni si svolgeranno parte in presenza e parte a distanza e il corso si concluderà con una prova finale.

Il rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, presentando l’iniziativa alla Facoltà di Economia ad Ancona, ha voluto sottolineare «il positivo rapporto di collaborazione tra le istituzioni» evidenziando il valore delLa sinergia nella «crescita del territorio», mentre l’Ammiraglio di Squadra Antonio Natale, comandante delle Scuole della Marina Militare, ha rimarcato l’importanza della formazione di alto livello erogata dall’Ateneo e la dinamicità dell’Università Politecnica delle Marche. Una collaborazione, ha aggiunto, che «riguarda diversi ambiti e si sviluppa in attività formative, di ricerca e di divulgazione scientifica condotte a favore dei dipendenti degli Istituti di Formazione della Marina Militare dislocati su tutto il territorio nazionale».

Il Di.Ma è stato riconosciuto dipartimento di eccellenza dal Miur per il periodo 2023-2027 sul progetto “I4TT-Intangibles For Twin Transition” ovvero la transizione verde e digitale. E proprio la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici è uno dei cardini del nuovo codice degli appalti che tra gli obiettivi si prefigge quello di velocizzare le procedure e di garantirne la trasparenza.

Ad organizzare il corso, con la professoressa Maria Serena Chiucchi, direttrice del Di.Ma, le professoresse Marta Cerioni e Monica De Angelis. «Un codice profondamente innovativo – ha spiegato la professoressa Cerioni – che va a riorganizzare l’intera materia che ha un mutato apparato iniziale di principi fondamentali da utilizzare ad esempio nei casi dubbi», un codice che punta ad «accelerare alcune procedure, obiettivo strategico anche del piano nazionale di ripresa e resilienza».

Il Capitano di Vascello Gianmatteo Breda, direttore della Direzione di Commissariato Militare Marittimo di Ancona, ha rimarcato l’importanza del consolidamento della formazione nell’ambito della contrattualistica pubblica, nell’ottica dell’efficientamento della pubblica amministrazione e «di trasparenza».