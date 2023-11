Ancona, nuove tempistiche per i lavori sulla scalinata del Passetto

ANCONA – I lavori lungo la scalinata monumentale del Passetto procedono, a rilento ma procedono: la prima parte sarà presto conclusa, seguiranno il secondo stralcio del primo lotto e quindi il secondo lotto che sarà assegnato entro la fine dell’anno. Costo complessivo del doppio intervento quasi due milioni di euro. Se i mesi estivi sono stati un ostacolo ai lavori, però, si può immaginare che a maggior ragione lo saranno quelli invernali, con il rischio di non veder ultimata l’opera di recupero della scalinata in tempo utile per l’inizio della stagione estiva 2024. L’argomento è finito stamattina in consiglio comunale in seguito all’interrogazione posta dal consigliere Giacomo Petrelli: «La scalinata del Passetto è attualmente sottoposta a opera di riqualificazione, i lavori si svolgono in più fasi, il primo lotto finanziato con 500mila euro dalla precedente amministrazione e sono previsti altri 400 mila per la seconda parte e quindi 900mila euro per un totale di 1,800 milioni di euro. Però è iniziata solo una parte del lavoro e la ditta avrebbe dovuto concludere i lavori entro Ferragosto, ma ha chiesto una proroga a causa delle alte temperature che non permettevano ai lavoratori di lavorare, inoltre c’era un ritardo importante nella consegna delle pietre per la scalinata, dunque ha avuto una proroga di 60 giorni. Chiedo: cos’è successo dal 14 ottobre scorso in poi? E poi: che tempi ci aspettiamo della conclusione di questo cantiere e in generale di tutto il progetto?».

Sulla questione è intervenuto l’assessore Stefano Tombolini: «Riguardo al prolungamento dei lavori da ottobre c’è in approvazione una perizia di variante rispetto al progetto per modifica e la necessità di integrare il sistema, che sarà approvata per arrivare al completamento del primo stralcio. Il secondo stralcio è stato approvato ed è previsto secondo il contatto applicativo l’affidamento entro quest’anno, per cui procederemo ad affidare il secondo stralcio del primo lotto. Dopo di che stiamo inserendo nel piano delle opere pubbliche che approveremo con il prossimo bilancio preventivo anche il secondo lotto, che ha un importo di 1050 mila euro e che dovrebbe interessare la parte simmetrica a quella interessata attualmente dall’intervento. I tempi: 45 giorni per la perizia di variante in corso di approvazione, approvata la quale l’impresa può procedere. Le opere di illuminazione dovrebbero essere finite a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio del 2024. Il secondo lotto lo affidiamo entro il 2023». il consigliere Petrelli ha concluso il suo intervento replicando: «Un’opera importantissima, vigileremo su questi lavori che sono fondamentali e che rivestono un significato anche simbolico».