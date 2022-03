Ancona, il Nucleo Artificieri della Polizia di Stato in Piazza Roma con il Robot per il disinnesco a distanza

Gli artificieri saranno in Piazza Roma dalle 16 di oggi. L'obiettivo è quello di far conoscere gli strumenti e le modalità operative di una delle specialità più interessanti del Corpo della Polizia di Stato

ANCONA – Dalle 16 di oggi 26 marzo, il Nucleo Artificieri della Polizia di Stato di Ancona, sarà presente in Piazza Roma, ad Ancona, con uno stand dedicato. L’obiettivo è quello di far conoscere gli strumenti e le modalità operative di una delle specialità più interessanti del Corpo della Polizia di Stato. Una iniziativa di prossimità voluta dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa.

Gli Artificieri costituiscono un reparto specializzato della Polizia di Stato, che si occupa di emergenze, in presenza di organi di esplosioni, ma anche della messa in sicurezza dell’area e del disinnesco di ordigni. Una specialità che interviene anche ad esplosione avvenuta nelle indagini di Polizia Giudiziaria e per rintracciarne le cause.

Personale altamente qualificato, sia dal punto di vista attitudinale, fisico, che psicologico, che partecipano spesso in attività di prevenzione in occasione di eventi a rischio, come visite di personalità, o manifestazioni di carattere delicato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Anche di recente il personale del Nucleo Artificieri di Ancona è intervenuto per allarmi bombe o borse sospette lasciate in prossimità di sedi istituzionali. Oggi a Piazza Roma si terrà una dimostrazione di intervento specializzato con il Robot utilizzato per disinnescare gli ordigni a distanza di sicurezza.