Ancona, non rispondono al telefono: soccorsi due anziani

Si tratta di una donna soccorsa nella sua abitazione in via Lambro e di un uomo in via Flaminia. I soccorsi ad opera di Vigili del Fuoco e Croce Gialla

ANCONA – Due persone anziane sono state soccorse dalla Croce Gialla di Ancona e dai Vigili del Fuoco in due distinti interventi. I soccorsi si sono messi in moto perché i due non rispondevano al telefono. In via Lambro è stata soccorsa una donna di circa 80 anni che a seguito di un malore non poteva aprire la porta ai soccorritori. L’anziana, dopo che i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’abitazione, è stata trasportata da un’ambulanza della Croce Gialla al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

In via Flaminia, invece, è stato soccorso un uomo, anche lui di circa 80 anni. L’anziano ha accusato un malore ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per entrare nell’abitazione. L’uomo è stato portato al pronto soccorso di Torrette.