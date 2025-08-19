Ancona, niente caos o code per prendere il bus, ma resta l’emergenza

ANCONA – La seconda settimana di applicazione dell’orario estivo-festivo per i mezzi Conerobus ha mostrato segnali di miglioramento rispetto ai gravi problemi registrati una settimana fa, quando il trasporto urbano anconetano aveva vissuto una giornata da incubo che aveva scatenato un vespaio di proteste sui social. Le critiche feroci esplose online e il totale caos vissuto dai passeggeri hanno spinto l’azienda a correre ai ripari. Grazie al potenziamento della comunicazione e all’inserimento di corse straordinarie, i disservizi di ieri sono apparsi più contenuti. Le fermate nevralgiche della città – su tutte piazza Ugo Bassi e la stazione ferroviaria – hanno registrato code decisamente più gestibili rispetto a una settimana fa. Rimangono, tuttavia, irrisolte le difficoltà sui collegamenti minori, quelli che servono meno utenti ma risultano essenziali per connettere con il centro e con la stazione alcune zone della città. La linea 41, che collega l’ospedale Inrca della Montagnola, continua a saltare le prime corse mattutine, creando l’ennesimo disservizio.

Analoghe problematiche interessano i percorsi che da piazza Ugo Bassi si dirigono verso l’area industriale di Baraccola, dove si alternano sovrapposizioni e vuoti di servizio. Particolarmente critica rimane la situazione della linea 33 per Candia e le frazioni circostanti, praticamente assente per buona parte della giornata e causa di notevoli disagi per i residenti di quelle aree. Un episodio significativo si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri. La soppressione della linea 10 – che dal Piano San Lazzaro porta alla rotatoria Fincantieri – ha creato seri problemi agli operai del cantiere navale. La situazione, già problematica la settimana scorsa, è peggiorata a causa del maggior numero di lavoratori rientrati dopo la pausa di Ferragosto. Conerobus sta valutando soluzioni immediate, probabilmente già da oggi, attraverso corse supplementari delle linee principali 1/3 e 1/4 o il ripristino della corsa mattutina del 10. Per fronteggiare l’emergenza, l’azienda di trasporti ha predisposto due autobus con relativi conducenti come riserva operativa.

Un dirigente è rimasto di stanza in piazza Ugo Bassi per supervisionare personalmente la situazione. Ieri mattina uno dei mezzi di scorta è stato dirottato alla stazione ferroviaria, dove si era formata una folla di viaggiatori appena scesi dai treni regionali diretti in centro. L’intervento tempestivo di questa corsa extra dell’1/4 ha evitato il ripetersi dei drammatici disagi dei giorni precedenti. La linea 2, che attraversa la città dal Pinocchio a piazza Cavour, ha mostrato qualche difficoltà a causa dell’elevata richiesta di trasporto. Lunghe attese si sono registrate alle fermate di via Maggini e via Martiri della Resistenza. Nonostante le polemiche riguardo ad alcuni servizi – come la linea 95 per i borghi verso Portonovo e la 12 per la biglietteria del porto – non sono state apportate modifiche al programma. La giornata odierna potrebbe riservare ulteriori complicazioni a causa del tradizionale mercato del martedì al Piano San Lazzaro. Il ritorno alla normalità potrebbe coincidere con la conclusione dell’orario estivo-festivo: da lunedì prossimo, infatti, entrerà in vigore il più sostenibile orario estivo standard.