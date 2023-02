Nato nelle Marche il Comitato sostenitori Cuperlo. Il coordinatore Paladini: «Pd esca da autoreferenzialità e torni fra i cittadini»

Il gruppo si è costituito in vista del congresso del Pd e delle primarie che si terranno il 26 febbraio prossimo e in pochi giorni ha raccolto oltre una cinquantina di firme

ANCONA – Prende forma nelle Marche il Comitato sostenitori di Gianni Cuperlo. Il gruppo si è costituito in vista del congresso del Pd e delle primarie che si terranno il 26 febbraio prossimo e in pochi giorni ha raccolto oltre una cinquantina di firme.

Alla guida del Comitato c’è Paolo Paladini capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Fabriano, già attivista del mondo dell’associazionismo. Tra le prime sottoscrizioni ci sono quelle di Alessandro De Nicola, responsabile per la provincia di Ancona, Alessandro Vallesi, responsabile per la provincia di Macerata, Catia Ciabattoni, responsabile per la provincia di Fermo. Tra gli altri esponenti politici che hanno aderito figurano Carlo Carboni, Filippo Bartolucci, Paolo Tittarelli, Gianluca Busilacchi, Betta Grilli, Roberta Ruggeri, Roberto Ricci, Paola Santoncini.

«Abbiamo aderito alla piattaforma di Cuperlo – spiega Paladini – perché riteniamo che sia la più idonea a rilanciare il Pd facendo leva sui valori cari al mondo della sinistra, come il lavoro di qualità e garantito, specie per il mondo giovanile». Il coordinatore regionale del Comitato ricorda che «Cuperlo fu uno dei pochissimi a votare contro il job act di Renzi che portò allo smantellamento del mondo del lavoro».

Da Paladini arriva anche una ‘stoccatina’ al mondo del Pd che «negli ultimi anni si è allontanato dalla gente. Il Pd deve tornare ad essere un partito che sta in mezzo alla gente, mentre invece la maggior parte dei circoli sono chiusi oppure aperti solo una volta al mese. Il Partito Democratico deve uscire dall’autoreferenzialità e tornare ad essere un punto di riferimento per i valori della sinistra».