Natale, in crescita il numero dei marchigiani messi a letto dall’influenza

ANCONA – Sono in aumento i casi di influenza nelle Marche. Emerge dall’ultimo rapporto RespiVirNet pubblicati oggi – 22 dicembre -. Solo nell’ultima settimana i medici marchigiani hanno segnalato 524 casi. L’aumento nel Paese, rispetto alla settimana scorsa è del 25%.

I casi stimati di sindrome simil-influenzale in Italia sono circa 884.000, per un totale di circa 4.586.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. L’incidenza nelle Marche si attesta a 17,84 casi ogni 1.000 assistiti. I più colpiti sono i bambini 0-4 anni (224 casi) e la fascia d’età 15-64 anni (201).

Le Marche sono tra le sei regioni italiane in cui l’incidenza ha raggiunto la soglia ‘alta’. In crescita i virus influenzali, responsabili del 22% delle infezioni. Il 12,5% è risultato positivo per SarsCoV2, l’8,5% al virus respiratorio sinciziale.

Nelle Marche si registra anche un incremento dei casi di Covid-19 rispetto alla settimana precedente, mentre calano i ricoveri. I nuovi casi positivi accertati sono 1.995 (sette giorni fa erano 1.536), il tasso di incidenza si attesta a 77,39 casi ogni 100mila abitanti (una settimana fa 71,01 casi).

In calo, invece, la pressione sulle strutture ospedaliere della regione. Le persone assistite negli ospedali passano scendono da 285 a 267, delle quali 5 sono in terapia intensiva, 262 nei reparti non intensivi e 4 in pronto soccorso.